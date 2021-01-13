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    nedir? iğer yağlanmasından nasıl korunulur? Uzman isim sıraladı

    oloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, yanlış beslenmenin na neden olduğunu belirtiyor. Şu bilgileri veriyor: iğer yağlanmasında, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlere bağlı olarak vücuttaki yağ oranı artıyor. Vücut, yağları depolayamaz hale geliyor. hücrelerinde depolanmaya başlıyor.

    Bir diş sarımsak ciğeri korusak

    Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, yanlış beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olduğunu belirtiyor. Şu bilgileri veriyor: Karaciğer yağlanmasında, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlere bağlı olarak vücuttaki yağ oranı artıyor.

    Vücut, yağları depolayamaz hale geliyor. Karaciğer hücrelerinde depolanmaya başlıyor.

    Anormal seviyelere ulaşan yağlar, 'karaciğer yağlanması' denilen hastalığa yol açıyor. Bu zamanla siroza bile neden olabiliyor. Bu hastalık; kilo kaybı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle iyileşebiliyor.

    Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenini, alkol tüketimi oluşturuyor. Yine aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, diyabet, hareketsizlik, hızlı kilo kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik sebepler de karaciğeri yağlandırıyor.

    30 DAKİKA YÜRÜYÜN


    Alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor: Akdeniz tipi diyet tercih edin. Taze meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlara sahip olan gıdalarla dengeli bir diyeti benimseyin. Tam bir karaciğer dostu olan enginar, karaciğer yağlanmasını önleyen bir numaralı besindir. Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapın.

    NELER TÜKETİLMELİ
    Sarımsak
    Enginar
    Kahve


    Yeşil çay
    Yaban mersini
    Ispanak
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    Haberler Sağlık Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasından nasıl korunulur? Uzman isim sıraladı