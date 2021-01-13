Anormal seviyelere ulaşan yağlar, 'karaciğer yağlanması' denilen hastalığa yol açıyor. Bu zamanla siroza bile neden olabiliyor. Bu hastalık; kilo kaybı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle iyileşebiliyor.

Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenini, alkol tüketimi oluşturuyor. Yine aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, diyabet, hareketsizlik, hızlı kilo kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik sebepler de karaciğeri yağlandırıyor.