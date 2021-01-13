Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, yanlış beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olduğunu belirtiyor. Şu bilgileri veriyor: Karaciğer yağlanmasında, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlere bağlı olarak vücuttaki yağ oranı artıyor.
Vücut, yağları depolayamaz hale geliyor. Karaciğer hücrelerinde depolanmaya başlıyor.
Anormal seviyelere ulaşan yağlar, 'karaciğer yağlanması' denilen hastalığa yol açıyor. Bu zamanla siroza bile neden olabiliyor. Bu hastalık; kilo kaybı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle iyileşebiliyor.
Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenini, alkol tüketimi oluşturuyor. Yine aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, diyabet, hareketsizlik, hızlı kilo kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik sebepler de karaciğeri yağlandırıyor.
30 DAKİKA YÜRÜYÜN
Alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor: Akdeniz tipi diyet tercih edin. Taze meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlara sahip olan gıdalarla dengeli bir diyeti benimseyin. Tam bir karaciğer dostu olan enginar, karaciğer yağlanmasını önleyen bir numaralı besindir. Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapın.
NELER TÜKETİLMELİ
Sarımsak
Enginar
Kahve
Yeşil çay
Yaban mersini
Ispanak