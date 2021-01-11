Tüp bebek başarısını artırmak için kadınların sağlıklı beslenmesi gerekiyor.

Tüp bebek tedavisi için özellikle anne adayının genç olması büyük önem taşıyor. Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, kadınları uyarıyor:
Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen en önemli faktör anne yaşıdır. Annenin yaşı ilerledikçe doğuştan olan oosit sayısı ve kalitesi azalmaktadır.
KİST PROBLEM
Örneğin 30 yaşlarındaki kadının tüp bebek başarısı yüzde 60'larda iken, 40'lı yaşlarda bu oran yüzde 20'lere düşmektedir. Tüp bebek için beklenen ve bebek sahibi olmak için denenen zaman da önemli.
İki sene bebek sahibi olamamış bir çift ile 10 sene bebek sahibi olamamış çiftin tüp bebekteki başarı oranı da farklıdır. Yine annede çikolata kisti dediğimiz endometriozis varlığı da tüp bebek başarısını olumsuz etkilemektedir. Baba adayının sperm sayısı da oldukça önemlidir.