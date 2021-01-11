Tüp bebek başarısını artırmak için kadınların sağlıklı beslenmesi gerekiyor.

KİST PROBLEM

Örneğin 30 yaşlarındaki kadının tüp bebek başarısı yüzde 60'larda iken, 40'lı yaşlarda bu oran yüzde 20'lere düşmektedir. Tüp bebek için beklenen ve bebek sahibi olmak için denenen zaman da önemli.

İki sene bebek sahibi olamamış bir çift ile 10 sene bebek sahibi olamamış çiftin tüp bebekteki başarı oranı da farklıdır. Yine annede çikolata kisti dediğimiz endometriozis varlığı da tüp bebek başarısını olumsuz etkilemektedir. Baba adayının sperm sayısı da oldukça önemlidir.