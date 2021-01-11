Paketli ürün alırken dikkat! Uzmanlar o gıdalar konusunda uyardı

Paketli ürün alırken dikkat! Uzmanlar, 'sağlıklı atıştırmalık' diye satılan pek çok ürünün içerdiği glikoz şurubu, yüksek miktarda şeker ve katkı maddesi nedeniyle hem kilo kontrolünü zorlaştırdığını hem de sağlığa zarar verdiğini belirterek, "Paketli gıdaları etiketlerini incelemeden tüketmeyin" uyarısı yaptı
Diyetisyen Derya Zünbülcan, paketli bazı ürünlerdeki tehlikeleri şöyle sıraladı:
'ŞEKERSİZ' diye satılan limonatalarda şeker yerine geçen ve kilo kontrolünü zorlaştıran katkı maddeleri bulunuyor.
PAKETLİ ekmeklerin içerisine koruyucu maddeler ekleniyor. Hazır tostlara da şeker katılıyor.
ARA öğünde tüketilen pirinç patlakları, içerdiği pirinç sayesinde kan şekerini çok hızlı yükseltiyor.
TAHIL barların birçoğunda glikoz şurubu yer alıyor.
KONSERVE meyvelerin bazılarında şeker öyle yoğun oluyor ki adeta şekere bandırılmış meyve tüketmiş oluyorsunuz.
KAHVALTILIK soslarda da şeker bulunabiliyor.