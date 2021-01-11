Paketli ürün alırken dikkat! Uzmanlar o gıdalar konusunda uyardı

Paketli ürün alırken dikkat! Uzmanlar, 'sağlıklı atıştırmalık' diye satılan pek çok ürünün içerdiği glikoz şurubu, yüksek miktarda şeker ve katkı maddesi nedeniyle hem kilo kontrolünü zorlaştırdığını hem de sağlığa zarar verdiğini belirterek, "Paketli gıdaları etiketlerini incelemeden tüketmeyin" uyarısı yaptı