Havalar, her geçen gün soğumaya başladı. Bu yüzden hastalıklar arttı. Vatandaş, grip ve nezleyi, COVİD- 19 ile karıştırdı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, uyardı: Hava soğuyunca gripler birbirine girdi.
Ayırt etmek için gripte mutlaka baş ağrısı, genel durum bozukluğu, COVID-19'da yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, nezlede ise boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler vardır.
VİRÜS 48 SAAT YAŞIYOR
Gripten korunmak için C vitamini desteği almak, sağlıklı beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor.
Soğuk havalarda kapalı ortamlar çok tercih edildiği için bulaş oranı daha yüksek. Virüs bazı yüzeylerde 24-48 saat kalabiliyor, ciltte bile 8-10 saat kalabiliyor. Soğuk havalar biraz daha riskli.
VİTAMİNİ KILÇIĞINDA
Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, bazı balıkların kılçığıyla yenilmesini önerdi: Kılçıklarıyla birlikte tükettiğimiz ton, hamsi, sardalye gibi küçük balıklar kalsiyum ve fosfor için harika kaynaklardır. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi yaşayanlar ve menopoz dönemindeki kadınlar bolca tüketmelidir. Yağ oranı az, kalorisi oldukça düşüktür.
BÜYÜK BADEMCİK HORLATIR
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Çelik, horlamanın normal bir fizyolojik olay olmadığının altını çizdi. Şunları söyledi: Horlamanın birçok sebebi var. Bunlar çocuklarda adenoid vejetasyon dediğimiz geniz eti büyümesi, bademciklerin normale göre büyük olması, septum dediğimiz burun orta hattaki kıkırdakta eğrilik olması, nazal polip hastalığı, farenks seviyesindeki patolojilerde horlama görülmektedir. Horlama uyku apnesinin bir bileşenidir. Horlama tespit edilen hastanın uyku tıbbı ile ilgilenen bir KBB uzmanına başvurması gereklidir.
KABIZLIĞIN NEDENİ HAREKETSİZLİK
İnsanlık, salgın nedeniyle evlere kapandı. Hareketsiz yaşam ise kabızlığa yol açtı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, "Hareketliliğin azaldığı, beslenme alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde bulunmaktayız. Yanlış beslenme alışkanlıkları, yanlış diyet uygulamaları, yetersiz sıvı tüketimi, liften posadan fakir beslenme kabızlığın en sık nedenlerindendir. Bol bol hareket edilmeli, sıvı tüketimi artırılmalı" ifadelerini kullandı.
BİR AVUÇ SAĞLIK
Pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, günde bir avuç fındık öneriyor: İyi bir enerji kaynağı olan fındık kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Kalp krizi geçirme riskini azaltır. E vitamini açısından da zengin olan bu besin, mesane kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün oluşumunun engellenmesine destek olmaktadır. Kas hacminin artmasına ve kasların güçlenmesine de katkıda bulunan fındık ayrıca güçlü kemikler için bol miktarda ihtiyacımız olan kalsiyum ve magnezyumu da almamızı sağlamaktadır.