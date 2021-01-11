BİR AVUÇ SAĞLIK



Pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, günde bir avuç fındık öneriyor: İyi bir enerji kaynağı olan fındık kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Kalp krizi geçirme riskini azaltır. E vitamini açısından da zengin olan bu besin, mesane kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün oluşumunun engellenmesine destek olmaktadır. Kas hacminin artmasına ve kasların güçlenmesine de katkıda bulunan fındık ayrıca güçlü kemikler için bol miktarda ihtiyacımız olan kalsiyum ve magnezyumu da almamızı sağlamaktadır.