Soğuk hava kalp krizine yol açıyor! Uzmanlar kalp krizi riskine karşı uyardı

Kış aylarında kalp krizi riskinin artmasının en büyük sebebi, soğuk havalarda oluşan çevresel atardamarlardaki geçici büzüşme halidir. Bu büzüşme hali, kalbin iş yükünün artmasına sebebiyet verir.

Kalbin iş yükü artınca da kalp zorlanır. Zorlandıkça daha çok çalışmaya başlar. Bir de altta koroner bir darlık varsa göğüs ağrısı gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir.