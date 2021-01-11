Soğuk hava kalp krizine yol açıyor! Uzmanlar kalp krizi riskine karşı uyardı

Kış aylarında kalp hastalıkları artıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, konuyla ilgili TAKVİM okurlarını bilgilendiriyor:
Kış aylarında kalp krizi riskinin artmasının en büyük sebebi, soğuk havalarda oluşan çevresel atardamarlardaki geçici büzüşme halidir. Bu büzüşme hali, kalbin iş yükünün artmasına sebebiyet verir.
Kalbin iş yükü artınca da kalp zorlanır. Zorlandıkça daha çok çalışmaya başlar. Bir de altta koroner bir darlık varsa göğüs ağrısı gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Kanda oluşan pıhtılaşma kalp krizi ve felç gibi riskleri de beraberinde getiriyor.
Kalın kıyafetler yerine ince ve kat kat giyinmeliyiz. Bu şekilde giyinmenin amacı, kat kat kıyafetler arasında kalan havanın bir nevi yalıtım etkisi yaratarak vücut sıcaklığımızın düşmesini engellemesidir.
SICAK ÇORBA İÇMELİYİZ
Kış aylarında bulunduğumuz ortamı 18 derecenin altında olmayacak şekilde tutmaya çalışmalıyız. Yürüyüş yapmak istiyorsak güneşli saatleri tercih etmeliyiz. Kış aylarında evde vücudumuzun sıcaklığını koruyacak beslenme şekillerine de önem vermeliyiz. Öğün atlamamalıyız. Sıvı gıda tüketmeye de çok dikkat etmeliyiz. Sıcak çorba ve bitki çayları tüketmeliyiz.
BUNLARI TÜKETİN
Yulaf ezmesi,
Kuru baklagiller,
Turuncu ve kırmızı sebzeler,
Yeşil yapraklı sebzeler,
Bitter çikolata,
Domates,
Zeytinyağı.