Öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğün reçetesi (Sağlık haberleri)

Grip ve soğuk algınlığına eşlik eden öksürük gitmek bilmiyor. Tedavisi, doğal yöntemlerden geçiyor. Bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında kuruluğu önlüyor. Sıcak bitki çayları boğazı yatıştırıyor. Bal tahrişi önler. Sıcak bir duş, burnu açıyor. Süt ise mukozayı nemlendiriyor. Uzmanlar bitki çayı içilmesini öneriyor.
MUCİZE BİTKİ ÇAYLARI
BAL: TAHRİŞİ AZALTIR
SICAK DUŞ: BURNU RAHATLATIR
AYVA ÇAYI: BOĞAZI FERAHLATIR
SÜT: MUKOZAYI NEMLENDİRİR
EKİNEZYA ÇAYI: BOĞAZI YUMUŞATIR
ADAÇAYI: AĞRIYI DİNDİRİR
IHLAMUR: İLTİHABI SÖKER
BAĞIRSAKLARDA KIRMIZI ALARM!
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, yapılan araştırmalar sonucu günlük 70 gramın üzerinde kırmızı et tüketiminin bağırsak kanserine karşı riski artırdığına dikkat çekerek, "Özellikle de işlenmiş et ürünleri, salam ve sucuk gibi ürünleri fazla tüketmemek gerekiyor" dedi.
DOĞRU OTURUN!
Doğru oturmak, sağlık için önem arz ediyor. Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay, saatlerce bacak bacak üzerine atarak veya dizleri kırıp üzerine oturmanın sinir hasarlanmasına yol açtığına dikkat çekerek, "Salgın döneminde evde kalalım; ama hareketsiz kalmayalım. TV karşısında saatlerce bacak bacak üzerine atarak, dizlerimizi kırarak, çömelerek oturmamalıyız. Evde yürüyüş yapmalı"dedi.
MADEN SUYU DEMANSIN UMUDU
Ankara'da Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, maden suyunda bulunan silikatın, Alzheimer hastalığını azaltıcı etkilerinin olduğunu söyleyerek, "İki gün içtim' ile olmaz; bunun yıllarca yapılacak bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor" dedi.
AFRODİZYAK KUŞKONMAZ
Vitamin ve mineral içeriği sayesinde kuşkonmaz, kanserden korur. Romatizma ağrılarını dindirir. Afrodizyak etkiye sahip kuşkonmaz, aşk hayatına mutluluk verir. Diyabetten korur.
HER DERDE DEVA KESTANE
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, şifa dağıtıyor. B1, B2 ve C vitamini ile protein, fosfor ve kalsiyum içeren bu mucize lezzet, hastalıklara savaş açıyor. Sakinleştirici etkisiyle depresyonu önlüyor.
YÜKSEK ŞEKER KÖR EDER
Kalp-damar hastalıklarından böbreklere, ağız ve diş sağlığından sinir sistemine kadar birçok rahatsızlığa yol açan halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet gözleri de vuruyor. Özellikle 10 yıldan fazla diyabet hastası olan kişilerde diyabetik retinopati görülme sıklığının arttığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Diyabeti olan tüm hastalar için bu göz hastalığı riski bulunuyor.
Bu sebeple diyabeti olan herkesin en azından yılda bir kere kapsamlı göz muayenesi yaptırmasında fayda var.
Bir kimse ne kadar uzun süredir diyabet hastası ise bu kişide diyabetik retinopati gelişme riski o kadar fazlalaşıyor" şeklinde konuştu.
ÖMÜR TÖRPÜSÜ VEREM
Tüberküloz hastalığı, halk arasında verem adıyla biliniyor. Bu hastalık sinsi ilerliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, hastalığın tedavisinin 4 ya da 5 farklı ilaç kullanımıyla en az 6 ay sürdüğünü belirtiyor. Tüberkülozun öksürük, balgam çıkarma, kan tükürme, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık semptomlarıyla seyrettiğinden bahseden Taşçı, tanı aşamasında akciğer grafisi ve cilt testlerine bakıldığını ancak kesin sonuç için hastadan alınan balgam örneğinin laboratuvar ortamında mikroskobik yöntemle incelendiğini ifade etti. Taşçı, erken tanının önemine dikkat çekiyor.
İLK 10 ÖLÜM SEBEBİ ARASINDA
Veremin dünyadaki ilk 10 ölüm sebebi arasında bulunduğunu belirten Dr. Taşçı, "Dünyanın yüzde 25'inde görülen, yılda 10 milyon yeni hasta eklenen ve her yıl 1,5 milyon kişinin ölmesine neden olan tüberküloz önemini korumaktadır. Ülkemizde yılda yaklaşık 11 bin kişi tüberküloza yakalanmaktadır" dedi.