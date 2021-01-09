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    Uzmanlar uyardı! Bu besinleri mutlaka tüketin: Böbreklere iyi gelen şifa deposu besinler

    Kronik hastalıklar, düzensiz ilaç kullanımı ve sigara, böbrekleri bitiriyor. Hareketsiz yaşam ise taş oluşumuna sebep oluyor. Uzmanlar, ‘Her gün egzersiz yapın. Bol su için. , ve tüketin’ diyor.



    Böbrekler, hayati organlarımızın başında geliyor. Zararlı maddeleri idrarla vücudumuzdan atıyor. Ancak işlenmiş gıda tüketimi, düzensiz ilaç kullanımı, sigara ve kronik hastalıklar, böbrek sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, böbrek sağlığı için şunları öneriyor:

    BUNLARI TÜKETİN!

    YABAN MERSİNİ:     Mesaneyi temizler. Böbrekleri toksinlerden arındırır. Böbreklerin çalışmasını düzenler.

    KEREVİZ: İdrar söktürücü etkisi ile böbreklerin doğal yollarla temizlenmesini sağlar.

    ANANAS: Böbrekleri temizler.

    TERE: İdrar söktürücüdür. Böbrek ve mesanede taş oluşumunu engeller.



    ELMA: Lifli yapısı ile böbrek hastalıklarından korur. Mesane ve idrar problemlerini iyileştirir.

    BALKABAĞI: Böbrekte biriken taşların düşürülmesini sağlar.

    PANCAR: Toksinlerin atılmasını sağlayarak böbreklerin yükünü hafifletir. Karaciğeri de korur ve güçlendirir.

    MAYDANOZ: İçerdiği vitaminmineraller ile böbrekleri temizler, çalışmasına destek olur.



    YOĞURT: Yemek aralarında tüketilen yoğurt, böbreklerin iyi çalışmasına yardımcı olur. Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak yenilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.



    HER GÜN LİMONLU SU İÇİN!
    Limon suyu, içerdiği sitrat nedeni ile taş oluşumunda engelleyici ve koruyucu bir rol oynuyor. Bir sürahi suyun içine bir limonun kesilerek konulması, taş oluşumunun azaltılmasında büyük fayda sağlıyor.

    HAREKET EDİN
    Hareketsizlik sağlığın en büyük düşmanlarından biri olduğu gibi, böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor.



    TUZU AZALTIN
    İdeal kiloyu korumak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, tuzu azaltmak, yeterli sıvı almak, sigara-alkolden, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmak, tansiyonu, şekeri düzenli ölçtürmek, böbrek hastalıklarından korunmada önemli rol oynuyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Bu besinleri mutlaka tüketin: Böbreklere iyi gelen şifa deposu besinler