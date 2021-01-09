Uzmanlar uyardı! Bu besinleri mutlaka tüketin: Böbreklere iyi gelen şifa deposu besinler





HER GÜN LİMONLU SU İÇİN!

Limon suyu, içerdiği sitrat nedeni ile taş oluşumunda engelleyici ve koruyucu bir rol oynuyor. Bir sürahi suyun içine bir limonun kesilerek konulması, taş oluşumunun azaltılmasında büyük fayda sağlıyor.



HAREKET EDİN

Hareketsizlik sağlığın en büyük düşmanlarından biri olduğu gibi, böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor.