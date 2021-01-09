Kadınların korkulu rüyası menopoz, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Doğru bir beslenme tarzı ise bu dönemi sağlıklı ve mutlu geçirmenizi sağlıyor. Uzmanlar, kadınlara şu uyarılarda bulunuyor: Kemikleri korumak için günde iki bardak süt için.
EGZERSİZ YAPIN
Yoğurt, peynir, lor peyniri, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez yiyin. Günde en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapın. Bu sayede kas kütlenizi güçlendirin.
EGZERSİZ YAPIN
Yoğurt, peynir, lor peyniri, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez yiyin. Günde en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapın. Bu sayede kas kütlenizi güçlendirin.