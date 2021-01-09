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    da sütle güçlenin! Uzmanlar uyardı: Günde 2 bardak için

    dönemini sağlıklı ve mutlu geçirmek için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, ‘Kemikleri korumak için günde iki bardak süt için’ uyarısında bulunuyor.

    Menopozda sütle güçlenin
    Kadınların korkulu rüyası , hastalıklara davetiye çıkarıyor. Doğru bir beslenme tarzı ise bu dönemi sağlıklı ve mutlu geçirmenizi sağlıyor. Uzmanlar, kadınlara şu uyarılarda bulunuyor: Kemikleri korumak için günde iki bardak süt için.

    EGZERSİZ YAPIN
    , peynir, , yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez yiyin. Günde en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapın. Bu sayede kas kütlenizi güçlendirin.
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    Haberler Sağlık Menopozda sütle güçlenin! Uzmanlar uyardı: Günde 2 bardak için