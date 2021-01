Demir eksikliği daha çok kadınlarda görülüyor! İşte demir eksikliğinin belirtileri

İŞTE BELİRTİLER



Soluk cilt,

Halsizlik,

Sürekli gerginlik,

Çarpıntı,

Nefes darlığı,

Ateş,

Baş ağrısı,

Algılamada güçlük,

Kemik ve eklem ağrıları,

Saç ve tırnaklarda bozukluk

NASIL BESLENMELİYİZ?

Demir içeren en iyi kaynaklardan kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru baklagiller, kuru meyveler, fındık, fıstık, koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi kansızlık yönünden beslenmede çok büyük önem taşır. Beslenmede fazla kalsiyum alımı demir emilimini olumsuz etkileyebilir. C vitamini tüketimi ise demirin vücutta kullanılabilirliğini artırır. Yumurtanın, etin ve balığın yanında mutlaka C vitamini açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ile sivri biber tüketin.