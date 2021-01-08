Demir eksikliği daha çok kadınlarda görülüyor! İşte demir eksikliğinin belirtileri

Demir eksikliği halsizlikten çabuk yorulmaya, çarpıntıdan saç dökülmesine dek birçok şikayete neden olur. Tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine kadar uzanan çok ciddi hastalıklara yol açabilen demir eksikliği, her 5 kadından birinde görülür.
Yoğun koşuşturmaca arasında kadınların çoğu demir eksikliğinin yol açtığı bu önemli sorunu ihmal eder.
AĞRI KESİCİ İÇMEYİN
Demir eksikliği anemisinin kadınlarda daha sık ortaya çıkmasının nedeni ise her ay görülen adet kanamaları ve sık gebelikler. Adet ağrıları nedeniyle sık ağrı kesici kullanmak da demir eksikliğine yol açabilir.
Kansızlık çok daha ciddi nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir.
Midebağırsak sisteminin hastalıklarında ve kanserlerinde de demir eksikliği sık görüldüğü için bu olasılığın da değerlendirilmesi ve risklerin giderilmesi önemlidir.
ANEMİ YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR
Kansızlıkta oksijenin vücudun belirli bölgelerine yeterince ulaşamaması nedeniyle çok çeşitli organlara yönelik şikayetler yaşam kalitesini düşürür. Tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine kadar uzanan çok ciddi hastalıklara yol açabilir.
Kansızlığın hamile kalmayı zorlaştırabildiği gibi gebelikte tedavi edilmeyen kansızlıkta erken doğum, düşük doğum riskleri de artar. Hamilelikte kansızlığı olan kadınlarda, doğum sonrası depresyon oranı artar.
Yenidoğan bebeğin zihinsel ve psikomotor gelişimini de olumsuz etkileyebilir.
İŞTE BELİRTİLER
Soluk cilt,
Halsizlik,
Sürekli gerginlik,
Çarpıntı,
Nefes darlığı,
Ateş,
Baş ağrısı,
Algılamada güçlük,
Kemik ve eklem ağrıları,
Saç ve tırnaklarda bozukluk
NASIL BESLENMELİYİZ?
Demir içeren en iyi kaynaklardan kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru baklagiller, kuru meyveler, fındık, fıstık, koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi kansızlık yönünden beslenmede çok büyük önem taşır. Beslenmede fazla kalsiyum alımı demir emilimini olumsuz etkileyebilir. C vitamini tüketimi ise demirin vücutta kullanılabilirliğini artırır. Yumurtanın, etin ve balığın yanında mutlaka C vitamini açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ile sivri biber tüketin.