Vitamin bombası limon vücuda güç veriyor! İşte limonun sağlığa olan faydaları (Sağlık haberleri)

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor.İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Damarları temizler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Bolca lif içeren limon, kolesterolü düşürür...
TAŞLARA SON: Böbreklerdeki sitrik asidi temizler, taş oluşumunu önler.
KANSIZLIĞI BİTİRİR: İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.
EKLEMLERE GÜÇ VERİR: İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler.
BAĞIRSAKLA BARIŞIK: Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Gazı önler.
SUMAKLA VÜCUDU KORUSAK
CORONAVİRÜS salgınını yaşadığımız şu günlerde, doğal beslenmek kritik rol oynuyor. Özellikle baharatlar, hastalıklara savaş açıyor. Kırmızı rengiyle hem göze hem de damağa hitap eden sumak, vücuda güç veriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
BAKTERILERE karşı vücudu korur.
AKCİĞER enfeksiyonlarını tedavi eder. Bronşite iyi gelir.
GRİP ve nezleden korur.
SİNDİRİM sistemini düzenler.
KAN basınını dengeler. Damar sertliğine karşı koruma sağlar.
KARACİĞERİ güçlendirir.
BAĞIRSAKLARA PAPATYA ÇAYI
Doğal bitki çayları, sindirim sistemi problemleriyle savaşıyor. Beslenme Uzmanı Dr. Josh Axe, kabızlığı bitirecek bitki çaylarını sıralıyor:
SİNAMEKİ: İçerdiği glikosit adlı bileşenler, sindirimi uyarır. Kabızlığı bitirir.
NANE ÇAYI: Kabızlığın doğal ilacıdır. İçerisindeki mentol, mideyi yatıştırır. Bağırsakları harekete geçirir.
ZENCEFİL: Sindirimi rahatlatır ve bağırsak hareketlerini artırır.
KARA HİNDİBA: Şişkinliği alır, kabızlığı bitirir.
MEYAN KÖKÜ: Bağırsakları çalıştırır. Sindirim sorunlarını bitirir.
PAPATYA ÇAYI: Bedende rahatlatıcı etkisi vardır. Yemeklerden sonra bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki kasları gevşetir.
KESTANE AŞKA GETİRİR
Kış aylarının baştacı kestane, sakinleştirir. Vücudu toksinlerden arındırır. Beyin hücrelerini tazeleyerek Alzheimer hastalığından korur. Kolesterolü ve kan basıncını dengeler. Cinsel isteği yükseltir.
KANSERE KARNABAHAR
C vitamini deposu karnabahar, meme kanserine karşı korur. Kansızlığı bitirir. Katarakt riskini azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür. Lifli içeriği sayesinde bağırsak sağlığını korur.
TANE TANE ŞİFA
Antioksidan deposu nar, grip ve üst solunum yollarındaki hastalıkları tedavi eder. Eklem ağrılarını giderir. Kansızlığı bitirir. İdrar yolunu temizler. Damar tıkanıklığını önler.
KEMİKLERE HURMA
Kalsiyum ve demir deposu hurma, tok tutar. Kan şekerini dengeler. Kanser riskini azaltır. Meme kanserine karşı koruma sağlar. Tok tutar ve zayıflatır. Kemikleri güçlendirir.
HALSİZLİKTE ROMATİZMA GİZLİ
Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen 'romatoid artrit' öncelikle küçük eklemlerini (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) etkiliyor. Genetik yapı, sigara kullanımı ve geçirilen bazı enfeksiyonlar, bu hastalığa neden oluyor. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen iltihaplı romatizma, tedavi edilmediğinde akciğer ve böbrek gibi hayati organlara da zarar verebiliyor. Uzmanlar, uyarıyor: Bu şikayetleriniz varsa mutlaka doktora gidin!
EKLEM ağrısı: İltihaplı romatizma, eklemlerde ağrı ve hassasiyete yol açar. El eklemleri, el bilekleri ve ayak eklemlerinde görülen bu ağrı, 6 haftadan uzun süre görülür.
EKLEMLERDE katılık: Sabahları eklemelerde yarım saatten fazla tutukluk hissine yol açar.
ŞİŞLIK: İltihaba bağlı olarak hastaların el bilekleri, küçük el veya ayak eklemlerinde şişlikler görülür.
HALSİZLİK: Kronik hastalıklar, özellikle de iltihaplı romatizma yorgunluk ve halsizliğe yol açar.
HAREKET kaybı: Bu hastalık, kişinin eklemlerinde hareket ve işlev kaybına yol açar. Doğru tedavi ile hastalar normal bir hayat kalitesine ulaşabilir.
ÇİTLEYİN GÜZELLEŞİN!
Uzmanlar, yıllara meydan okuyan genç bir cilt için tüketilmesi gereken besinleri öneriyor:
Balık: Kaliteli bir protein kaynağıdır. Kırışıklıkları azaltır.
Domates: Güçlü bir antioksidandır. Ciltte kırışıklığı önler.
Yumurta: Saç dökülmesini önler, tırnakları güçlendirir. Günde bir tane yemek, kırışıklığı azaltır.
Avokado: Cilde parlaklık ve ışıltı verir. Günde yarım avokado yemek gerekir.
Ceviz: Günde 2-3 tam ceviz tüketmek, cildi nemlendirir.
Kefir: Bağırsakları düzenler. Hücrelerin yaşlanmasını önler. Günde 1 su bardağı içmek gerekir.