Vitamin bombası limon vücuda güç veriyor! İşte limonun sağlığa olan faydaları (Sağlık haberleri)

HALSİZLİKTE ROMATİZMA GİZLİ



Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen 'romatoid artrit' öncelikle küçük eklemlerini (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) etkiliyor. Genetik yapı, sigara kullanımı ve geçirilen bazı enfeksiyonlar, bu hastalığa neden oluyor. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen iltihaplı romatizma, tedavi edilmediğinde akciğer ve böbrek gibi hayati organlara da zarar verebiliyor. Uzmanlar, uyarıyor: Bu şikayetleriniz varsa mutlaka doktora gidin!

EKLEM ağrısı: İltihaplı romatizma, eklemlerde ağrı ve hassasiyete yol açar. El eklemleri, el bilekleri ve ayak eklemlerinde görülen bu ağrı, 6 haftadan uzun süre görülür.

EKLEMLERDE katılık: Sabahları eklemelerde yarım saatten fazla tutukluk hissine yol açar.