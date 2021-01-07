Yemeğin salçalısı reflüyü çağırır

Sağlıksız beslenme, fazla kilo, hareketsizlik ve stres derken günümüzde reflü hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, gazlı ve asitli içeceklerin, çiğ sebze ve meyvelerin reflü ataklarına neden olduğunu belirtiyor.

Bazı kişilerde boğaz reflüsü dediğimiz mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçışı gerçekleşebiliyor. Boğaz reflüsünün tedavisinde beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değişmesi, büyük önem taşıyor. Dr. Esin Özlem Atmış, önerilerini sıralıyor...

ÇOK RİSKLİ!

Düzenli sebze tüketimi, reflü şikayetlerini azaltıyor. Brokoli, kuşkonmaz, patates ve salatalık, mide asiditesini dengeliyor. Yemeklerin buharda ya da ızgarada pişmesini öneren Dr. Atmış, "Kızartma, kavurma, mayonez ve soslarve krema gibi aşırı yağlı yiyecekler reflü şikayetini artırır. Asidik olmayan meyveleri tercih edin.

Muz, elma, kavun, şeftali, ayva ve armut yiyin. Mide ve bağırsak dostu probiyotik yoğurt ve kefir için. Yemeklerde acı soğan ve salçadan uzak durun. Kola, soda, gazoz gibi gazlı içecekler ile portakal suyu, vişne suyu içmeyin" diyor.