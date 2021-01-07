Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yemeğin salçalısı reflüyü çağırır

    Sağlıksız beslenme, fazla kilo, hareketsizlik ve stres derken günümüzde reflü hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. , gazlı ve asitli içeceklerin, çiğ sebze ve meyvelerin reflü ataklarına neden olduğunu belirtiyor. Bazı kişilerde boğaz reflüsü dediğimiz mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçışı gerçekleşebiliyor. Boğaz reflüsünün tedavisinde beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değişmesi, büyük önem taşıyor. Dr. mış, önerilerini sıralıyor...

    Yemeğin salçalısı reflüyü çağırır

    Sağlıksız beslenme, fazla kilo, hareketsizlik ve stres derken günümüzde reflü hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. , gazlı ve asitli içeceklerin, çiğ sebze ve meyvelerin reflü ataklarına neden olduğunu belirtiyor.

    Bazı kişilerde boğaz reflüsü dediğimiz mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçışı gerçekleşebiliyor. Boğaz reflüsünün tedavisinde beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değişmesi, büyük önem taşıyor. Dr. mış, önerilerini sıralıyor...

    ÇOK RİSKLİ!
    Düzenli sebze tüketimi, reflü şikayetlerini azaltıyor. i, , patates ve salatalık, mide asiditesini dengeliyor. Yemeklerin buharda ya da ızgarada pişmesini öneren Dr. Atmış, "Kızartma, kavurma, mayonez ve soslarve krema gibi aşırı yağlı yiyecekler reflü şikayetini artırır. Asidik olmayan meyveleri tercih edin.

    , , , , ve yiyin. Mide ve bağırsak dostu probiyotik yoğurt ve kefir için. Yemeklerde acı soğan ve salçadan uzak durun. Kola, soda, gazoz gibi gazlı içecekler ile suyu, suyu içmeyin" diyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Yemeğin salçalısı reflüyü çağırır