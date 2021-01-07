Toplumda sık görülen hastalıkların başında tansiyonu geliyor. Baş ağrısı, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kulak uğultusu, yorgunluk ve burun kanaması gibi şikayetlere yol açan bu hastalık, ihmale gelmiyor. Uzmanlar, büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mmHg'nin altında olmasını ideal olarak tanımlıyor.
Tansiyonun 140/90 mmHg'nin üzerinde olmasına ise 'hipertansiyon' deniliyor. Hastalığın tedavisinde, doktor kontrolü kadar doğru beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Doğal bitkiler, özellikle bu hastalığın tedavisinde kritik rol üstleniyor. Alman Robert Koch Enstitüsü, hipertansiyonda erkeklerin daha fazla risk altında olduğunu söylüyor. Zamanla kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine yol açabilecek bu hastalığa iyi gelen bitkileri sıralıyor:
EBEGÜMECİ ÇAYI: Kanbasıncını düşürerek Yüksek tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur. Bağırsak hareketlerini artırır. Mide sağlığını korur.
FESLEĞEN: Stresi ve gerginliği azaltan fesleğen toksinleri temizler. Migren ve baş ağrısını keser. Tansiyonu dengeler. Yüksek tansiyonun kan damarlarına vereceği zararı engeller.
MAYDANOZ: Antioksidan içeriği ile vücudun temizleyen maydanoz, karaciğeri ve böbrekleri güçlendirir. Yüksek tansiyonu dengeler. Kalp krizi riskini azaltır.
KEKİK: Ana maddesi rosmarinik asittir. Aynısı biberiyede de bulunur. Tansiyonu düşürür. Fazla kilolu kişilerde iç iltihaplanmayı azaltır. Stresi alır, sakinleştirir.
TARÇIN: Kalbe en iyi gelen baharattır. Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korur.
ISPANAK: Kas dokusunu güçlendirir. Stresi yok eder. Hipertansiyonu tedavi eder. Böbrekleri toksinlerden temizler.
LAVANTA: Tansiyonu normalleştirir. Kötü kolesterolü ve zararlarını büyük ölçüde azaltır.
ALIÇ: Damar sertliğine faydalıdır. Kan basıncını düşürür. Kolesterole iyi gelir.