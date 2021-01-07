Tansiyonun 140/90 mmHg'nin üzerinde olmasına ise 'hipertansiyon' deniliyor. Hastalığın tedavisinde, doktor kontrolü kadar doğru beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Doğal bitkiler, özellikle bu hastalığın tedavisinde kritik rol üstleniyor. Alman Robert Koch Enstitüsü, hipertansiyonda erkeklerin daha fazla risk altında olduğunu söylüyor. Zamanla kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine yol açabilecek bu hastalığa iyi gelen bitkileri sıralıyor: