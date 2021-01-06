İlerleyen yaşla birlikte pusuya yatmış hastalıklar ortaya çıkıyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra kadın ve erkeklerin beslenme düzenlerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, 50 yaş üstü herkesin tüketmesi gereken besinleri sıralıyor.

ERKEKLER İÇİN:

DOMATES: Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı korur.

KETEN TOHUMU: İçerdiği Omega- 3 ile erkekleri kalp hastalığından korur. Ayrıca prostat kanserinin ilerlemesini engeller.



ÇİKOLATA: Kadınların vazgeçilmezidir, ancak erkeklere de şifa verir. Kalp krizi riskini azaltır.

TAM TAHILLAR: Sağlıklı lifler içerir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.

MUZ: Kan basıncını düşürür. Kas ve kemikleri korur.

KADINLAR İÇİN:

KIRMIZI MEYVELER: Antioksidan açısından zengin olan bu meyveler vücudu tazeler. Kadınlarda hafızayı güçlendirir. Vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur.



YEŞİL SEBZELER: İçerdiği K vitamini sayesinde kemik sağlığını korur. Kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığını engeller.

YEŞİL ÇAY: Kadınlara ilaç gibi etki eder. Günde 2-3 kupa yeşil çay içmek kadınları mide ve yemek borusu kanserinden korur.



CEVİZ: Omega-3 deposudur. Günde 2 avuç ceviz tüketmek kadınları 50'li yaşlardan sonra meme kanserinden korur.