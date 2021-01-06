İştah problemi birçok kişinin ortak sorunu. İştahınız yüzünden bir türlü kilo veremiyorsanız bu besinler tam size göre. İşte Almanya'da yapılan araştırmada 7 mucize besin...
AVOKADO: Kansere karşı da korur. Aynı zamanda yüksek miktarda B6 vitamini içerir.
KETEN TOHUMU: Kabuğunda bulunan karışık yapıdaki müsilajlar iştahı kapatmasının dışında bağışıklığı da güçlendirir.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Açlığı azaltan yağ asitleri metabolizmayı hızlandırır.
BROKOLİ: Krom içerir. İnsülin dengesinin korunmasına da yardımcı olur.
ELMA: Günde bir elma, günlük yemek ihtiyacınızı azaltır.
BALIK: Yüksek miktarda iyot içerir. Açlık duygusunun oluşumuna da engel olur.