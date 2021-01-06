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    İştahınız yüzünden bir türlü kilo veremiyorsanız bu besinler tam size göre

    İştah problemi birçok kişinin ortak sorunu. İştahınız yüzünden bir türlü kilo veremiyorsanız bu besinler tam size göre. İşte ’da yapılan araştırmada 7 mucize besin...

    İştahınız yüzünden bir türlü kilo veremiyorsanız bu besinler tam size göre

    İştah problemi birçok kişinin ortak sorunu. İştahınız yüzünden bir türlü kilo veremiyorsanız bu besinler tam size göre. İşte Almanya'da yapılan araştırmada 7 mucize besin...

    AVOKADO: Kansere karşı da korur. Aynı zamanda yüksek miktarda B6 vitamini içerir.

    KETEN TOHUMU: Kabuğunda bulunan karışık yapıdaki müsilajlar iştahı kapatmasının dışında bağışıklığı da güçlendirir.

    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Açlığı azaltan yağ asitleri metabolizmayı hızlandırır.

    BROKOLİ: Krom içerir. İnsülin dengesinin korunmasına da yardımcı olur.

    ELMA: Günde bir elma, günlük yemek ihtiyacınızı azaltır.


    BALIK: Yüksek miktarda iyot içerir. Açlık duygusunun oluşumuna da engel olur.
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    Haberler Sağlık İştahınız yüzünden bir türlü kilo veremiyorsanız bu besinler tam size göre