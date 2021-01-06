Ciğerlere keçiboynuzu

Coronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde, güçlü akciğerlere sahip olmak önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, güçlü solunum sistemi için beslenme düzenine özen gösterilmesi gerektiğini söylüyor. "Brokoli ve avokadoya sofralarınızda mutlaka yer verin. Haftada 5 porsiyon ve üzerindeki elma tüketiminin akciğer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi" uyarısında bulunuyor.

Antioksidan açısından zengin sarımsak, kırmızıbiber, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, terenin de akciğerleri beslediğini söylüyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: "Araştırmalar domates tüketiminin astımlı bireylerde hava yolu enflamasyonunu azalttığı ve KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini gösterdi."

BEDENİ ADIM ADIM GÜÇLENDİRİN



Pandemi döneminde güçlü bağışıklık kritik önem taşıyor. İngiliz Birmingham Üniversitesi'nden Enflamasyon ve Yaşlanma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Janet Lord bağışıklığı güçlendirecek adımları sıralıyor:

-GÜNDE 10 bin adım atın. Aktif olun.

-ESNEME hareketleri yapın. Merdiven çıkın. Ufak ağırlıklar kaldırarak egzersiz yapın.

-LİF oranı yüksek fermente besinler yiyin. Kırmızı eti azaltın.

-GÜNDE en az 6.5-7 saat uyuyun.

EGZAMAYA SARI KANTARON



İltihapları temizleyen sarı kantaron, hücreleri yeniler. Egzama ve varis şikayetlerini bitirir. Gastriti iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Adet sancısını dindirir. Ağrı kesicidir.

DİYABETE MAYDANOZ



Kalp ve damar sağlığını koruyan maydanoz, cilt kanserinden korur. Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir. Böbrekleri güçlendirir. Diyabeti önler. Kemik sağlığını destekler.

KEMİKLERE ANANAS



Ananasın içerisinde bol miktarda C vitamini, B1, B6, lif, manganez, bakır ve magnezyum bulunur. Ananasın, enfeksiyonları azalttığı ve kemiklerinizi güçlendirdiği ortaya çıktı.

FISTIK GİBİ!



B vitamininden zengin yer fıstığı, sağlık saçıyor. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, yer fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor:

Mide ve kolon kanserinden korur.

Alzheimer hastalığını engeller.

Kan dolaşımını artırır.

Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.

Sinir hastalıklarına iyi gelir.

Safra taşlarına faydalıdır.

Kolesterolü düşürür.

Depresyondan korur.

Mutluluk verir.

İnme riskini azaltır.

Sedef hastalığına iyi gelir.

MENOPOZUN İLACI TARHANA



TÜRK mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Besin değeri yüksek, güçlü probiyotik ve antioksidan içeren tarhana çorbası, kış günlerinde içimizi ısıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.

Faydaları şöyle sıralanıyor:

GÜNLÜK vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.

BAĞIŞIKLIĞI destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.

ANTİOKSİDAN deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.

GRİP, nezle ve soğuk algınlığından korur.

BESLEYİCİDİR, uzun süre tok tutar.

MENOPOZ döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.

KOLESTEROLÜ düşürür. Kalp hastalıklarını önler.