Kalp dostu acı biber (Sağlık haberleri)

C vitamini deposu acı biber, vücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalbi besler. Sindirimi hızlandırır.

PIRASA KAN YAPAR

Bol lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Uykusuzluğu bitiren pırasa, vücuttaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitirir.

SUMAKTA SAĞLIK VAR

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.

TARÇINLA GÜÇLÜ HAFIZA

Güzel kokulu tarçın, kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Migren ağrılarını azaltır. Öksürüğü keser. Boğaz enfeksiyonlarını önleyen tarçın bağırsak ve mideyi korur.

GÜZELLİK REÇETESİ

Beslenme şeklimizi cildimiz ele veriyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. "Ceviz, somon, sardalya, uskumru, chia tohumu, keten tohumu, semizotu, avokado gibi Omega-3'ten zengin besinler cildi nemlendirir. Sivilceleri azaltır hatta yok eder. Sedef ve selülitleri önler" diyor. Sağlıklı bir cilt için diğer önerilerini şöyle sıralıyor:

PATATES, havuç, ıspanak, tereyağı ve balık yağı A vitamininden zengin besinlerdir. Yaşlanmayı geciktirir, derinizin pullanmasını önler, cilde elastikiyet kazandırır.

C VİTAMİNİ cildin anahtarıdır. Kolajen sentezlenmesine yardımcıdır, herhangi bir hasarda cildin hemen yenilenmesini sağlar, dokulara esneklik verir.

CİLDİNİZ onarmak istiyorsanız E vitamininden zengin beslenin. En yararlı yağ asitlerinin üretilmesini sağlar. Hücreleri onarır ve nemlendirir. Ciltteki çatlaklarda oldukça etkilidir. Badem, fındık, zeytinyağı, zeytin E vitamini kaynaklarıdır.

ÖĞLEN 2 SAAT UYKU

Genellikle çocuklar 4 yaşından sonra öğlen uykuya ihtiyaç duymazlar ancak psikolojik olarak bakılırsa her yaş grubundaki çocuklarda öğlen uykusu duygusal gelişimine katkıda bulunur. 4 yaşından küçük çocukların uykusu bir fizyolojik gereksinimken, 4 yaşından sonrası ise duygusal bir ihtiyaç olabilir. 4 yaş öncesi çocuklar öğlen uyku uyumadıkları takdirde güne ayak uydurmaları oldukça zor olacaktır. Bu durum genellikle akşam uykularının bozulmasına neden olabilir. 4 yaş sonrası özellikle aktif çocukların öğlen uyuması duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir. Öğle 2 saat uyumaları öneriliyor.

EN GÜZEL KIRMIZI

Kırmızı pancarın faydalarını bir bilseniz! Rengini veren pigmenti, posası, suyu hepsi ayrı faydalara sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren bu bitkinin kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları olduğunu belirterek "Buna karşın hipertansiyon hastaları 'kan basıncını dengeliyor' diyerek aşırı tüketmekten kaçınmalı.