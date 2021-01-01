Vitamin hapları kurtarıcı gibi görünse de her şeyin doğalı elbette çok daha önemli! İşte doğal vitaminler

Vitamin hapları kurtarıcı gibi görünse de her şeyin doğalı elbette çok daha önemli. Vitamin deposu yiyeceklerle dost bir beslenme tarzımız olmalı. Havaların soğuması ve artık iyiden iyiye kendini hissettiren kış mevsimiyle birlikte hastalıklar da arttı. Güçlü bir vücuda sahip olmanız için vitaminlerle dost olun. Ancak masadaki doğal vitaminlerle. İşte o gıdalar.

KABAK

K ve C vitamini içerir. Kanın pıhtılaşmasını düzenler. Kemik gelişimini sağlar. Böbrek fonksiyonlarında faydalıdır.

ARMUT

Fosfor, kalsiyum ve potasyumdan zengindir.

Kalp kaslarının düzenli çalışmasına fayda sağlar.

Tansiyon ayarlamasında etkilidir. Posadan zenginliği nedeniyle bağırsakları çalıştırır.

HAVUÇ

A, B, D ve E vitamini kaynağıdır. Cilt ve kemik sağlığında, hücre yenilenmesinde faydalıdır. Saç dökülmesini azaltır ve saçı canlandırır.

SALATALIK

A, B ve C vitamini ile fosfor ve selenyum deposudur. Güçlü bir antioksidandır. Cildi nemlendirir. İdrar yolları enfeksiyonlarında faydalıdır.

Bol miktarda posa içermesinden dolayı barsak çalıştırıcıdır. Sakinleştirici etkisi vardır ve toksin atıcıdır.

SOĞAN

A, B ve C vitamini ile fosfor ve kükürtten zengindir. Doğal antibiyotiktir. Bronş açıcı, bağırsak çalıştırıcıdır. Dayanıklılığı arttırır. Kemik ve diş sağlığında faydalıdır.

SARIMSAK

A, B, C ve E vitamini ile sakaroz içerir. Yaşlanmayı geciktirir. Kireçlenmede faydalıdır. Yüksek tansiyonu ayarlar.