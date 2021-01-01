Bel fıtığı, toplumumuzda her 10 kişiden 8'inde görülüyor. Yanlış bilinen doğrular ise kafa karıştırıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, önemli bilgiler veriyor.

YANLIŞ: Her bel ağrısı fıtıktır

DOĞRU: Bel ağrılarının yüzde 95 nedeni fıtık değildir.

YANLIŞ: Bel fıtığı sadece ağır kaldıranlarda görülür.

DOĞRU: Kilo başta olmak üzere sürekli oturmak, sürekli ayakta iş yapmak, eğilerek yapılan ev işleri, cinsel aktiviteler, yanlış sporlar, plates bile fıtığa neden olabilmektedir.

YANLIŞ: Sert yerde yatmak fıtığa iyi gelir.

DOĞRU: Bireyin kilosuna göre yatak seçimi önemlidir. Genellikle ortopedik yatak ön plana çıkmaktadır.

YANLIŞ: Her bel fıtığı mutlaka ameliyat demektir.

DOĞRU: Bel fıtığında ameliyat zarar veren bir işlemdir.

Ancak mecburi ameliyat gerektiren durumlarda ameliyatın bu zara verici etkisine göz yummak zorunda kalırız. Gerçek tedavi fıtıklaşan kısmın yerine geri döndürülmesidir.

Aksi halde hastanın ileriki yıllar içinde yeni problemler yaşamasına sebep olmuş oluruz. Ameliyat kararı detaylıca incelenerek bir komisyon kararı ile verilmelidir.