Balık soğan mutluluk tavan!

30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda hormonlar düşmeye başlar.

Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktör bu düşüşü hızlandırır.

Bu yıl en azından bir kez cinsel checkup yaptırın. Testosteron, penis sinir iletisi, penis hissiyatı, penise giden akışı kontrol ettirin.

Erkekler ve partnerleri çok daha uzun yıllar cinsel başarı ve performans bekliyor. Cinsel bölgede gençleştirme tedavileri, cinsel bölge damarlarını ve sinirlerini tekrar oluşturan yöntemler, cinsel bölge ödemini atan metotlar işe yarıyor. 40'lı yaşlardan itibaren bu tedavilerle cinsel sağlığınızı daha 'fit' hale getirin.



Stres, duygusal iniş-çıkışlar, iş sıkıntıları, aile problemleri ve daha pek çok neden geçici olarak cinsel gücünüzü azaltabilir.

Ancak bu sorunlar 2 aydan daha uzun sürüyorsa artık bir uzmana başvurmanın vaktidir.

Cinsel gücü hepten kaybetmemek için siz siz olun, hekim önermeden ilaç almayın.

Kendinizi başkasının performansıyla kıyaslamayı bırakın, eşinize kulak verin.

Cinsel hayatınıza nasıl renk katabileceğinizi eşinizle konuşun.

Eğer cinsel isteksizlik, sertleşme sağlamada-sürdürmede güçlük, aşırı erken-aşırı geç boşalma, cinsel ağrı gibi bir sorun yaşıyorsanız yardım alın. Böyle sorunlar yoksa skora değil keyfe odaklanın.

Bu sene daha çok kuşkonmaz, balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, acı biber, tarçın-vanilya, zencefil, karanfil, hardal yiyin.

Meyvelerden ananas, üzüm, nar, incir ve karpuzu çok tüketin.

ALTIN GECELER HAZIRLAYIN

2021'de çift olarak kendinize altın geceler hediye edin. Romantik bir akşam yemeği, iletişim ve keyif dolu bir sohbet, birlikte alınan bir duş, karşılıklı masaj ve daha pek çok hazırlıkla altın gecelerde daha tatminkar bir cinsellik ritüeli oluşturabilirsiniz. Altın gecelerin ideal rakamı 10-15 günde birden az olmamalı.

Uyku sorunları sertleşme problemleri riskini neredeyse yüzde 40 artırıyor. Bu sene uyku apnesi gibi uyku problemlerini çözün. Ayrıca unutmayın, yatağa uykunuz geldiğinde değil, enerjik hissettiğinizde giderseniz ilişki başarınız çok daha yüksek olacaktır.