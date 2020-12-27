Unutkanlık Corona habercisi! Uzman doktor Covid- 19’un 7 nörolojik sinyalini anlattı

Yüksek ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı, COVİD-19'un en bilinen belirtileri arasında yer alıyor. Bazı nörolojik durumlar da Coronavirüs habercisi olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, virüsün yedi nörolojik sinyalini anlatıyor.
Şiddetli baş ağrısı: Bu ağrı çift taraflı, tüm başı tutan, ağrı kesiciye rağmen azalmayan, dirençli bir ağrıdır. Günlerce devam eder.
Yaygın kas ağrıları: COVİD-19 enfeksiyonunun sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Hastalar iyileştikten sonra da şiddetli ağrılar yaşayabiliyor.
Kol ve bacaklarda uyuşma: Yürüme güçlükleri, elleri kullanmakta zorluk, el ile ayaklarda yanma ve karıncalanma da hastalık habercisi olabiliyor.
Unutkanlık: Ani oluşan unutkanlık, davranış değişiklikleri ve hafıza kusurları gibi belirtiler COVİD-19'un sinyalleri arasında yer alıyor.
Uyku bozuklukları: Uyku bozuklukları, gece gelişen halüsinasyon, yer ile zaman karışıklığı da Corona habercisi.
Tat ve koku kaybı: COVID-19 enfeksiyonuna bağlı tat ve koku kaybı 2-4 hafta içerisinde tamamen düzeliyor.