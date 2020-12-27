Unutkanlık Corona habercisi! Uzman doktor Covid- 19’un 7 nörolojik sinyalini anlattı

Yüksek ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı, COVİD-19'un en bilinen belirtileri arasında yer alıyor. Bazı nörolojik durumlar da Coronavirüs habercisi olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Kaya, virüsün yedi nörolojik sinyalini anlatıyor.