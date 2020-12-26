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    Sırt ağrısının sebebi pankreas i

    in en öldürücü türü pankreas kanseri, adıyla bile korkutuyor. Prof. Dr. , yöntemleriyle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.

    Sırt ağrısının sebebi pankreas kanseri
    in en öldürücü türü pankreas kanseri, adıyla bile korkutuyor. Prof. Dr. , yöntemleriyle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.

    Günümüzde pankreas kanserinin erken tanısı için tarama testi bulunmuyor. Pankreastan hızla yayılan kanserli hücreler, uzak organlara da yayılım gösteriyor. Bu durum, tedaviyi zorlaştırıyor. "Cerrahide geliştirilen teknikler ve yeni kemoterapi ilaçları sayesinde hastaların yüzde 30-40'ında 5 yıllık sağ kalım sağlanabiliyor. Cerrahi yöntem bu kanserin en etkin tedavisidir" diyor.

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    Haberler Sağlık Sırt ağrısının sebebi pankreas kanseri