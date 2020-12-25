Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 25.12.2020 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 13:25
    ABONE OL

    nde umut yaratan gelişme! İshal ilacı kanseri yok edebilir

    Son dakika haberi... Almanya'da bulunan nde görevli bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, diyare (ishal) tedavisinde kullanılan bir ilacın, saldırgan ve ölümcül kanser türü olan glioblastom tedavisinde faydalı olabileceği bildirildi.

    Kanser tedavisinde umut yaratan gelişme

    Diyareyi kesmek için kullanılan bir ilacın, saldırgan ve ölümcül kanser türü olan glioblastom tedavisinde faydalı olabileceği bildirildi.

    Science Daily'nin haberine göre, nde görevli bilim insanlarının diyare ilacı loperamid ile yürüttüğü çalışmanın bulguları, "Autophagy" dergisinde yayımlandı.

    Makalede, loperamidin insan hücrelerinde sağlıklıların dayanabildiği ancak kanserlilerin başa çıkamadığı bir duruma sebep olduğu, ilacın tümörlü hücrelerle etkileşime geçtiğinde bu hücrelerin, özyıkım komutu gibi hareket eden bir stres tepkisi verdiği ve sonunda öldüğü kaydedildi.

    Loperamidin işlettiği bu mekanizmanın, otofajinin doğal hücre süreciyle bağlantılı olduğu, bu sürecin ihtiyaç duyulmayan veya hasarlı bölümleri yıkıma uğratarak hücrenin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu belirtildi.

    Diyare ilacının, bu sürecin yoğunluğunun artmasına yardım ettiği, tümörlü hücrelerinin bu durumla başa çıkamayıp kendilerine ölene kadar zarar verdikleri ifade edildi.

    Bilim insanları, ilacın glioblastom hücrelerine karşı iyi sonuç alınmasını sağladığına, bulguların gelecekte glioblastom kanseri hastaların tedavisinde yeni yöntemler geliştirilmesine imkan tanıyabileceğine işaret etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Kanser tedavisinde umut yaratan gelişme! İshal ilacı kanseri yok edebilir