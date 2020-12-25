Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dursun Kırbaş, demanstan ve Alzheimer'dan korunmak için dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Uyarılarını tek tek sıraladı.
Sağlıklı bir beyin için her gün en az yarım saat yürüyüş yapmalı, kitap okumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz. Var olan hastalıklarınızı ihmal etmemeli, sigara içmemeli, alkol kullanmamalıyız.
Kalp için iyi olan, beynimiz için de iyidir. Bu konuda önerilen Akdeniz diyetini ben de öneririm. Meyve ve sebzeden, sağlıklı yağlardan (balık, zeytinyağı, ceviz, badem gibi) ve tam tahıldan zengin diyet; damar yapısını sağlıklı ve temiz tutarak beyni farklı hasarlanmalardan korumaktadır.
DOĞRU İLETİŞİMİN SIRLARI
"Alzheimerli hastalara karşı nasıl davranılmalı" sorusuna 9 başlıkta şöyle yanıt verebiliriz:
Hastamızın geçmişteki rutin yaşamı tek başına gitmez (giyinme, yemek yeme, banyo yapma vb.) Ona yardım etmeliyiz, ama onun yerine yapmamalıyız. Ona destek olmalıyız.
Kısa ve basit cümleler kurmalıyız.
Konuşmaya başlarken dikkatini bize vermesini sağlayıp öyle konuşmalıyız.
Yüzüne bakıp, yanıt vermesi için zaman tanımalıyız.
Sözünü kesmemeliyiz.
Kelime bulmakta zorlandığı anlarda zarifçe yardım etmeliyiz.
Gün boyu tuvalete girmesini hatırlatmalıyız.
Demans hastaları geceleri uyku problemleri çekebilir. Geceleri kafa karışıklıkları artar. Hayaller görebilirler.
Olmayan olaylardan bahsedebilir.Bu konularda doktorunuzdan yardım alınız.
PANDEMİ HASTALIĞI İLERLETTİ
Alzheımer hasta grubundakiler 65 yaşından yüksek, vücut dirençleri düşük bir grup olduğundan, virüse karşı kırılgan bir yapıda oldular. Refakatçiler eşliğinde sosyalleşme imkanları da kalktı. Yakınları ile iletişimleri koptu. Bu durum da onları içe kapattı. Hastalık hızlı ilerledi.
ALZHEİMER TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Alzheimer hastalığında bazı ilaçlar hastalığı yavaşlatıyor veya durdurabiliyor. Bu açıdan bir Nöroloji uzmanından destek almak gerekir.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ
PROF. DR. DURSUN KIRBAŞ
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL