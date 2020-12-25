PANDEMİ HASTALIĞI İLERLETTİ



Alzheımer hasta grubundakiler 65 yaşından yüksek, vücut dirençleri düşük bir grup olduğundan, virüse karşı kırılgan bir yapıda oldular. Refakatçiler eşliğinde sosyalleşme imkanları da kalktı. Yakınları ile iletişimleri koptu. Bu durum da onları içe kapattı. Hastalık hızlı ilerledi.

ALZHEİMER TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Alzheimer hastalığında bazı ilaçlar hastalığı yavaşlatıyor veya durdurabiliyor. Bu açıdan bir Nöroloji uzmanından destek almak gerekir.

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ

PROF. DR. DURSUN KIRBAŞ



HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL