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    Uzmanlar uyardı: 4 üreme sağlığını tehdit ediyor

    4 kullanımı, yaydığı radyasyon ve elektromanyetik ile sperm üzerinde olumsuz etki gösterip kısırlığı tetiklemekte. Teknolojiye bağımlı yaşayan baba adayları için risk faktörü oluşturuyor.

    Kısırlık Cep’te geziyor

    Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , "Günde 4 saatin üzerinde cep telefonu kullanımı, yaydığı radyasyon ve elektromanyetik enerji ile sperm üzerinde olumsuz etki gösterip kısırlığı tetiklemekte. Teknolojiye bağımlı yaşayan baba adayları için risk faktörü oluşturmaktadır" dedi.

    Kısırlık, DSÖ tarafından dünya nüfusunu tehdit eden en önemli ilk üç hastalık arasında gösterilmektedir. Doğal yollarla çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin sayısı n güne artmaktadır.



    Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Bülent Erol, "25 yıl öncesinde elde edilen verilerle erkek kısırlığı yüzde 20 iken, bugün yapılan araştırmalar bu oranın neredeyse iki katına çıkarak yüzde 40'a ulaştığını göstermektedir. Çevresel etkenler, yanlış beslenme, stres ve sigara kullanımı erkek üreme sağlığını doğrudan tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Tüm bunlarında yanı sıra online hayata geçişle birlikte artan cep telefonu ve tablet kullanımı sperm kalitesini ve hareketliliğini olumsuz yönde etkiliyor" uyarısında bulundu.

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