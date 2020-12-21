Pandemide kalp sağlığı: İlacını kesme koronavirüse yenilme

İstanbul Florence Nigtingale Hastanesi'nden, kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, COVID- 19 enfeksiyonundan etkilenen hastalara önerilerini iletti: COVID-19 pandemisinin başından itibaren yapılmış olan tüm araştırmalar sonucunda ulaştığımız iki önemli sonuç vardır:



1. Hastada altta yatan bir kalp hastalığı var ise COVID-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmekte hatta bazen ölümcül olabilmektedir



2. Altta yatan bir kalp hastalığı olmasa dahi, COVID-19 enfeksiyonu, myokardit dediğimiz kalp kası iltihabı, kalp yetersizliği, ritm bozuklukları ve damarlarda pıhtı oluşumuna neden olabilmektedir. Daha önce kalp damar hastalığı geçirmiş olan hastalar yani kalp krizi geçirmiş, anjiyografi ile damar tıkanıklığı saptanmış, stent takılmış veya by pass operasyonu geçirmiş hastalarda COVID- 19 enfeksiyonunun çok daha ağır hatta ölümcül seyrettiği görülmektedir. Kalp damar hastalığı için risk faktörleri olan durumlara sahip olan hastalarda bile (erkek cinsiyet, ileri yaş, diyabet, hipertansiyon ve obezitesi olan hastalar) bu enfeksiyon daha ağır seyretmektedir. Fakat COVID-19 pandemisi sırasında tüm dünyadaki hastalar incelendiğinde altta yatan bir kalp hastalığı olmayan hastalarda da bu enfeksiyonun kalp damar tutulumuna neden olabildiği görülmüştür. Hastalarda, bu enfeksiyon sırasında, özellikle kalp damar sistemi ile ilgili enzimlerin arttığı görülmüştür. Sadece enfeksiyon sırasında değil, COVID-19 enfeksiyonu, uzun dönemde de kalp damar hastalığı riskini artırabilir.







KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUR

Kalp yetersizliği, COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda, ne yazık ki ölüm nedeni olabilmektedir! Virüse bağlı hayatını kaybeden hastaların kalp kaslarında enfeksiyona bağlı iltihap görülme olasılığı % 20 gibi yüksek sayılabilecek bir ihtimaldir.



Kliniğimizde yatmakta olan tüm hastalarımıza yapmış olduğumuz ekokardiyografi incelemesinde ilk yatış günlerine göre, hastalığın ilerlediği dönemlerde, kalp kası hareketlerinin bir miktar bozulduğu saptanmıştır. Bu sonuç, COVID-19 enfeksiyonunun kalp kasını bozabildiğini ve kalp yetersizliğine neden olabildiğini göstermektedir. Bu risklerinden dolayı kronik kalp hastalığı olan hastalarımıza bu dönemde hareketsiz kalmamalarını öneriyoruz. Evde hareketsiz kalmak bu hasta grubu açısından tehlikeli olabilmektedir.







Kalp damar hastalığı riski arttırmakta ve var olan durumu da kötüleştirmektedir. Düzenli egzersiz ile sadece yürüyüşle bile bu hastaların kan basıncı düşmekte ve akciğer kapasiteleri artmaktadır ki bunlar olumlu etkilerdir.