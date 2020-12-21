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    e karşı bağışklığınızı güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren lar...

    , bağışıklığı güçlendiren ları listeledi... Güçlü bir bağışıklık sistemi, COVİD-19’u alt ediyor. Uzmanlar, karabiber, zerdeçal ve kekik öneriyor.

    Baharatlar bağışıklığı güçlendiriyor

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, bağışıklığı güçlendiren ları listeledi:

    Kırmızı Biber: Antioksidan kapasitesi yüksektir, bağışıklık sistemini destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
    Kekik: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Bronşit tedavisinde de kullanılır.
    Zencefil: Bağışıklık sistemini güçlendiren antienflamatuar etkisi yüksek olan zencefil, gribin iyileşmesini hızlandırır, egzersize bağlı kas ağrısını azaltır.
    Zerdeçal: Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirip grip ve soğuk algınlığı ile savaşır.
    Karabiber: Güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.
    Tarçın: Kan şekerini dengeler. Öksürüğü keser. Gripten korur. Bronşite iyi gelir.

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    Haberler Sağlık Koronavirüse karşı bağışklığınızı güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren baharatlar...