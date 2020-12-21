Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, bağışıklığı güçlendiren baharatları listeledi:

Kırmızı Biber: Antioksidan kapasitesi yüksektir, bağışıklık sistemini destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Kekik: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Bronşit tedavisinde de kullanılır.

Zencefil: Bağışıklık sistemini güçlendiren antienflamatuar etkisi yüksek olan zencefil, gribin iyileşmesini hızlandırır, egzersize bağlı kas ağrısını azaltır.

Zerdeçal: Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirip grip ve soğuk algınlığı ile savaşır.

Karabiber: Güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.

Tarçın: Kan şekerini dengeler. Öksürüğü keser. Gripten korur. Bronşite iyi gelir.