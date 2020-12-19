Burun damlaları ve kulak çubukları tehlikeye yol açıyor!

Günlük hayatta atladığımız detaylar, sağlıkta büyük sıkıntılara yol açıyor. Prof. Dr. Şaban Çelebi, kulak, burun ve boğaz sağlığıyla ilgili hayati sorulara önemli cevaplar vererek çeşitli uyarılarda bulunuyor.
YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK İŞİTME KAYBINA YOL AÇAR MI?
Yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ya da gürültülü ortamlarda uzun süre zaman geçirmek zamanla işitme kaybına neden olabiliyor. Bu nedenle günde 60 dakikadan uzun süre kulaklık ile müzik dinlenmemek gerekiyor.
KULAK ÇINLAMASI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKAR?
Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlaması, kişinin bulunduğu ortamda herhangi bir ses olmamasına rağmen ses duyması olarak ifade edilebilir.
Kulak çınlaması uzun süre gürültüye maruz kalma, tansiyon, buşon, işitme kaybı, meniere hastalığı, orta kulak iltihabı, anksiyete gibi farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.
KULAK ÇUBUĞU KULAĞI TEMİZLER Mİ?
Tıpta buşon olarak adlandırıldığımız kulak kiri aslında vücut tarafından salgılanır. Bu salgının kulak çubuğu ile temizlenmesi kulak zarının korunmasız kalmasına neden olur.
BURUN KANAMASI NORMAL BİR DURUM MUDUR?
Burun kanaması özellikle mevsim geçişlerinde görülür. Kan sulandırıcı ilaç, sinüzit, polip ve eğrilikler de kanamaya neden olabilir. Hemofili, lösemi, zehirli kimyasallara maruz kalma gibi daha ciddi sorunlar da kanamanın nedenidir. Kanama 30 dakikadan uzun sürüyorsa bir hekime görünmek gerekir.
SÜREKLİ BURUN TIKANIKLIĞI NORMAL MİDİR?
Konkaların yani burun etlerinin normalden büyük olması, burun kemiğinde eğrilik, kronik sinüzit, nazal polipler sürekli burun tıkanıklığına neden olur. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
BURUN AÇICI DAMLALARIN SÜREKLİ KULLANIMINDA SAKINCA VAR MIDIR?
Burun açıcı damlalar burnun tıkalı olduğu dönemlerde kişinin konforlu bir şekilde nefes almasını sağlasa da bu damlaların önerilen süreden daha fazla kullanılması doğru değildir. Sürekli kullanım burun mukozasının bozulmasına neden olur. Yapı bozulduğu zaman kişi hasta olmasa da burun açıcı damla kullanma ihtiyacı hissedebilir. Bu da burun açıcı damlaya bağlı ortaya çıkan bağımlılığa işaret eder.
SAÇI KURUTMAMAK SİNÜZİTE YOL AÇAR MI?
Özellikle rüzgârlı ve soğuk havalarda ıslak saçı kurutmamak sinüziti tetikleyebilir. Saçları mutlaka kurutmak, saç yıkadıktan sonraki 1 saat boyunca dışarı çıkmamak sinüzitten korunmak için alınabilecek önlemler arasında yer alır.
BADEMCİKLER MUTLAKA ALINMALI MIDIR?
Bademcikler bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Ağız yolu ile vücuda giren zararlı maddelerle ilk bademcikler savaşır. Bu nedenle gerekmedikçe bademcik ameliyatı şart değildir.
KULAĞINIZA KÜPE OLSUN
KBB UZMANI ŞABAN ÇELEBİ
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL