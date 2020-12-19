Burun damlaları ve kulak çubukları tehlikeye yol açıyor!

BURUN AÇICI DAMLALARIN SÜREKLİ KULLANIMINDA SAKINCA VAR MIDIR?



Burun açıcı damlalar burnun tıkalı olduğu dönemlerde kişinin konforlu bir şekilde nefes almasını sağlasa da bu damlaların önerilen süreden daha fazla kullanılması doğru değildir. Sürekli kullanım burun mukozasının bozulmasına neden olur. Yapı bozulduğu zaman kişi hasta olmasa da burun açıcı damla kullanma ihtiyacı hissedebilir. Bu da burun açıcı damlaya bağlı ortaya çıkan bağımlılığa işaret eder.