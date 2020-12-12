Ortak karar alın

Oğlumuzun eğitimi konusunda eşimle problem yaşıyoruz. Ben annesiyim ve en az babası kadar söz hakkım olmalı. Yanılıyor muyum?

İlişkilerdeki önemli sorunlardan biri de çocukların eğitimiyle ilgili. Çocuğunuzun yaşını belirtmediğiniz için konuyu detaylandırma şansım yok. Ancak elbette sizin de kararda etkiniz olmalı. Ancak uçuk kararlar istemiyorsanız. Çocuğunuzun eğitimini belirlemeden önce hangi mesleğe yatkın onu bulmalısınız. Doktor olmak istemeyen birini zorla tıpa gönderemezssiniz. Evet eşinizle güzel bir akşam yemeğinden sonra bu konuyu en ince detayına kadar konuşun. Burada sizin değil çocuğunuzun geleceğine karar verdiğinizi de unutmayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET