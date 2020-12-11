Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, kısırlığı anlattı. Bu problemle ilgili merak edilen soruları, TAKVİM okurları için yanıtladı:

Yaygınlaşmasının nedenleri nelerdir?

Belki de en büyük suçlu aslında kendimiz! Başka bir deyişle çevremiz. Her gün karşı karşıya geldiğimiz ve bizi sessizce ama derinden etkileyen kimyasallar ve toksik maddeler ve bizim bunlara karşı olan duyarsızlığımız. İnsan ne yiyor ve içiyorsa O'dur demişler. Hemen her yerde karşımıza çıkan plastik malzemelerden salınan ve vücudumuza giren fitalatlar, artan hava ve içme suyu kirliliği, tarım ilaçlarının gıdalarımızda kontrolsüz kullanımı en başta gelen sebepler. Ayrıca neredeyse artık vücudumuzun bir organı haline gelen akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, elektromanyetik dalga üreten mikrodalga fırınlar ve benzeri sayısız cihaz. Evet, bunlarsız bir yaşam düşünemiyoruz, ama ya sağlığımız? Tüm bunlar bizim ve çocuklarımızın sağlığını da tehdit edebiliyor.

Doğurganlık hangi yaştan itibaren azalır?

Yapılan araştırmalara göre bir kadının en doğurgan olabildiği yaşlar 24-25 yaşlarıdır. 35 yaşında bir kadının gebe kalabilmesi 30 yaşındaki bir kadına göre bir miktar azalmıştır. Keskin bir düşüş ise 40 yaşlarından sonra görülmektedir.

Tedavi yöntemleri neler?

Elimizde kısırlıkla baş edebilmek için pek çok yöntem vardır. Bunlar en basitinden yumurta takibi ve ilişki tavsiyesinden başlayıp cerrahi işlemlere ve aşılama tüp bebek tedavilerine kadar uzanmaktadır.



ERKEKLER NE YEMELİ?

AY çekirdeği ve kabak çekirdeğinde bulunan çinko ve selenyum gibi elementler, antioksidan maddeler ve L-arginin sperm üretiminde önem taşır. Çinko ve selenyum deniz ürünleri, süt, badem ve cevizde de bolca bulunur. Yine doğada bolca bulunan keçiboynuzu, sperm enzimlerinin aktivitesini artıran vitaminleri ve çinkoyu içerir. Muzun içerisinde bulunan B1, A ve C vitamini de vücudun sperm üretmesine destek olur.

KADINLAR NE YEMELİ?

BALIKLARDA bulunan Omega 3'ün embriyoların tutunmasında ve yumurta kalitesini artırmada önemi rol oynadığı bilinmektedir. Somon, sardalya ve hamsi gibi yüksek Omega 3 içeren balıkları haftada en azından bir kez mümkünse daha fazla tüketmemizde yarar var. Kolin, inositol, A ve E vitamini bakımından zengin olan yumurta ve karaciğeri de düzenli olarak tüketmek gerekiyor.

BİTTİ

KADIN SAĞLIĞININ SIRLARI

PROF. DR SELMAN LAÇİN

SİNEM UYSAL