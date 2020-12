Vajinal kanama, anormal vajinal akıntı ve ağrılı cinsel ilişki, rahim ağzı kanserinin belirtilerini oluşturuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tolga Taşçı, hastalıkla ilgili merak edilen soruları şöyle yanıtlıyor:

Ülkemizde rahim ağzı kanseri sıklığı nedir? Ülkemizde her yıl bin 500 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulmaktadır. Dünyada her yıl yarım milyonun üzerinde kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğu ve her yıl 300 bin civarında kadının bu hastalıktan hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ülkemizdeki sayılar batı ülkeleri ve sosyo-ekonomik olarak geri ülkelerle kıyaslandığında çok değilmiş gibi görünse de önlenebilir bir kanserden her yıl bu sayıda kadınımızın ciddi zarar görmesi veya hayatını kaybetmesi engellenmesi gereken bir durumdur.

Düzenli kontrollerle önlenebilir mi? Bu sorunun cevabı belki de başka hiçbir kanser türü için olmadığı kadar net "evet"tir. Rahim ağzı kanseri hemen her zaman bir virüs infeksiyonuna bağlı gelişmektedir. Bu virüsün adı HPV'dir. Kişisel farklılıklar söz konusu olabilse de genel tarama stratejisi olarak 21 ila 30 yaş arası kadınlar düzenli smear testi ile 30 yaş üstü kadınlar ise tek başına HPV veya HPV ve smear testleri birlikte kullanılarak taranmaktadır.

Riskli yaş grubu nedir? Rahim ağzı kanseri görülme sıklığı 35-55 yaşları arasında tepe noktasına ulaşsa da 21 yaşından itibaren her kadın risk altındadır. 21 ila 65 yaş arası her kadının rahim ağzı kanseri için düzenli kontrole gitmesi çok önemlidir.

BESLENME NASIL OLMALI?

BAĞIŞIKLIK sistemiyle direkt bağlantılı olan bu kanserden korunmak için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stresten ve özellikle sigaradan uzak bir yaşam çok ama çok önemlidir. Yine, başlıca cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV'ye bağımlı bu kanser türünde tek eşli olmak büyük avantajdır.



ANNELİK ŞANSINI AZALTIR MI?

MAALESEF yine net bir şekilde evet. Rahim ağzı kanseri bir kez meydana geldi mi standart tedavi rahmin tamamen alınması veya daha ileri vakalarda radyoterapi yani ışın tedavisi uygulanmasıdır. Her iki tedavide de gebelik ihtimali tamamen ortadan kalkmaktadır.

