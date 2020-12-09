Kadınların kabusu Miyom! Miyomlar gebeliği riske atıyor

Miyom, üreme çağındaki her üç kadından birinde görülüyor. Sinsice ilerleyen miyomlar, aşırı adet kanamalarına sebep oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Volkan Turan, bu rahatsızlıkla ilgili merak edilen soruları TAKVİM okurları için yanıtlıyor:
MİYOM VE KİSTİN FARKI NEDİR?
Miyomlar, rahimden gelişen iyi huylu düz kas tümörleridir. Kadınların yaklaşık yüzde 40'ında hayatlarının bir döneminde miyom saptanmaktadır. Kistler ise yumurtalıklardan kaynaklanmaktadır. Birçok çeşidi olmakla beraber bazen yumurtalık kanserinin habercisi olabilir.
AMELİYATLA ALINAN MİYOMLARIN TEKRARLAMA RİSKİ YÜKSEK MİDİR?
Öncelikle her miyom ameliyat edilmemelidir. Burada miyomun yeri, büyüklüğü ve hastanın şikayetleri önem taşımaktadır. Miyom ameliyatları, kapalı cerrahi yani laparoskopi ve açık cerrahi ile yapılabilir. Kapalı cerrahide iyileşme süresi daha hızlıdır. Fakat yapılan operasyonlar sonrasında yüzde 15-20 civarında miyomlar tekrar etmektedir.
HAMİLE KALMAYI ENGELLER Mİ?
Rahimi bir kutu şeklinde düşünürsek bu kutunun içindeki miyomlar gerek hamile kalmayı engellemesi gerekse de gebelik sonrasında düşük riskini artırması nedeniyle opere edilmesi önerilir. Kutunun dışındaki miyomlar ise rahim içiyle bağlantısı olmadığından gebeliğe engel olmaz fakat çok büyük boyutlardaysa erken doğuma ve gebelik sırasında ağrılara yol açabilir.
HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIR?
Miyomlar tekrarlarsa her defasında hastanın şikayetleri ve istekleri göz önünde bulundurulmalı tekrardan operasyon için. Fakat ender de olsa miyom zannedilip kötü huylu rahimden kaynaklanan düz kas tümörleri gelişebiliyor. Bu tür kitlelerden çok hızlı büyüme olması durumunda şüphelenilse de kesin tanı operasyon sonrasında patolojik tanı ile ortaya konulabiliyor.
BESLENME ŞEKLİ VE YAŞ ETKİLİ MİDİR?
Yaş ve beslenme şeklinden ziyade genetik zeminin daha etkili olduğu düşünülmektedir. Fakat kesin bir neden günümüze dek ortaya çıkarılamamıştır. Kadınlık hormonu olan östrojen ile miyom boyutları artmaktayken, menapoz sonrasında miyomlar küçülme eğilimindedir.
BESİNLERDEN BİR YARDIM ALABİLİR MİYİZ?
VAR olan miyomun boyutlarını sınırlamak veya daha önceden miyom ameliyatı olup tekrarlama riskini azaltmak için yüksek yağlı ve yoğun karbonhidrat içeren gıdalardan kaçınılmalıdır. Vücut yağ içeriği azaltılmaya çalışılmalı çünkü kadınların yağ dokusunda da kadınlık hormonu üretilebildiğinden miyomun büyümesine katkıda bulunmaktadır.