Kadınların kabusu Miyom! Miyomlar gebeliği riske atıyor

HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIR?



Miyomlar tekrarlarsa her defasında hastanın şikayetleri ve istekleri göz önünde bulundurulmalı tekrardan operasyon için. Fakat ender de olsa miyom zannedilip kötü huylu rahimden kaynaklanan düz kas tümörleri gelişebiliyor. Bu tür kitlelerden çok hızlı büyüme olması durumunda şüphelenilse de kesin tanı operasyon sonrasında patolojik tanı ile ortaya konulabiliyor.