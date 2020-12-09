D vitamini eksikliği, Coronavirüs'e karşı vücudumuzu savunmasız bırakıyor. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, D vitamininin güneşten sonra en çok balıkta bulunduğunu belirtiyor. Şunları söylüyor: D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan viral enfeksiyonların gelişme riskini artırabilir. Sağlığımızı korumak için haftada en az iki veya üç porsiyon balık tüketmeliyiz. Ayrıca omega-3 yağ asidini düzenli olarak alan kişilerde; kolesterol ve trigliseritler düşer. Bu sayede kalp krizi riski en aza indirgenir. Krizin tekrarlanması ya da inme gibi durumlar önlenir ayrıca kan akışı rahatlayarak kanın pıhtılaşmasının da önüne geçilir.

EN SAĞLIKLISI BUĞULAMA

Evde pişirirken buğulama lezzetli olur ve besin değeri kaybı asgari olur. Balıkları mevsiminde alıp kafası ve organlarından ayırıp uygun bir şekilde dondurma ve çözdürme işlemi yaparsınız uzun süre muhafaza eder ve besin değerini büyük oranda korumuş olursunuz.