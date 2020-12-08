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    • Sağlık
    • 08.12.2020 Gazete
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    Maske kullanırken nefes alma güçlüğü çekenler dikkat! Sorun burunda...

    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. , maske kullanırken nefes alma güçlüğüne yol açan burundaki dört sağlık problemini ve çözüm yollarını anlattı.

    Sorun burunda

    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. , maske kullanırken nefes alma güçlüğüne yol açan burundaki dört sağlık problemini ve çözüm yollarını anlattı. Septum deviasyonu: Burnu ikiye bölen ve kıkırdak ile ince bir kemikten oluşan bölmenin eğri olması anlamına geliyor. Bu bölmedeki deformasyonlar burundan nefes alma sorunu yaratıyor. Eğri olan alanın cerrahi olarak düzeltilmesi gerekiyor.

    BURUN ETLERİ
    Burun etleri, solunumunu zorlaştırdığı için genellikle radyofrekans, bir başka deyişle ses dalgasıyla küçültme işlemi uygulanıyor.

    SAMAN NEZLESİ
    Mukoza hastalığı olan alerjik rinit () burun solunumunu zorlaştıran bir diğer etkeni oluşturuyor. Genellikle kulak burun boğaz muayenesi ile tanı konuyor ve steroid içeren nazal spreylerle tedavi ediliyor.

    SİNÜZİT
    Kronik te çoğunlukla gördüğümüz ve patalojik burun etleri olarak da nitelendirebileceğimiz nazal polipler ise bir diğer burun tıkanıklığı sebebidir ve tedavisi kesinlikle cerrahidir.

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