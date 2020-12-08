Maske kullanırken nefes alma güçlüğü çekenler dikkat! Sorun burunda...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Altuğ Özagar, maske kullanırken nefes alma güçlüğüne yol açan burundaki dört sağlık problemini ve çözüm yollarını anlattı. Septum deviasyonu: Burnu ikiye bölen ve kıkırdak ile ince bir kemikten oluşan bölmenin eğri olması anlamına geliyor. Bu bölmedeki deformasyonlar burundan nefes alma sorunu yaratıyor. Eğri olan alanın cerrahi olarak düzeltilmesi gerekiyor.

BURUN ETLERİ

Burun etleri, solunumunu zorlaştırdığı için genellikle radyofrekans, bir başka deyişle ses dalgasıyla küçültme işlemi uygulanıyor.

SAMAN NEZLESİ

Mukoza hastalığı olan alerjik rinit (saman nezlesi) burun solunumunu zorlaştıran bir diğer etkeni oluşturuyor. Genellikle kulak burun boğaz muayenesi ile tanı konuyor ve steroid içeren nazal spreylerle tedavi ediliyor.

SİNÜZİT

Kronik sinüzitte çoğunlukla gördüğümüz ve patalojik burun etleri olarak da nitelendirebileceğimiz nazal polipler ise bir diğer burun tıkanıklığı sebebidir ve tedavisi kesinlikle cerrahidir.