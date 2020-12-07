Koronavirüs ne zaman bitecek? ABD'li yetkili net konuştu! Koronavirüs ilkbaharda bitebilir

Dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili herkesin merak ettiği tek bir soru var. Koronavirüs ne zaman bitecek? Herkes bu sorunun cevabına odaklanmışken koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'den koronavirüs ilkbaharda bitebilir yorumu geldi.