Eli, traktör tekeri ile halat arasına sıkışarak koptu!

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, traktör tekeri ve halat arasına sıkışan sağ elini kaza sonrası kaybeden 15 yaşındaki Hatice Aşan, yakınları tarafından kopan eliyle birlikte Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Acilde ilk müdahalesi yapılan Aşan'ın kopan eli, El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ve 9 saat süren zorlu bir ameliyat sonrası bilek seviyesine başarılı şekilde dikildi.

Sağlığına kavuşan genç kız, hastane ekibine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Atılgan, bu tür yaralanmalarda ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirterek "Hastamız ameliyat sonrası 7 gün yoğun bakımda takip edildi. Takiplerinde elin dolaşımında problem yaşamadık ve 10. günde fizik tedaviye başladık. Tam fonksiyonel bir el elde etmeyi amaçladığımız hastamızı sıkı bir fizik tedavi programıyla taburculuğunu planlıyoruz. Hastanemizin güçlü altyapısı ile el cerrahisi olarak uzuv kayıplarında etkin ve hızlı şekilde bölgemize hizmet vermeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.