



Bu şekilde viral bir nedene bağlı olarak gelişmiş boğaz iltihabının tedavisi için sıcak kompres uygulaması yapılabilir. Alerji kaynaklı boğaz ağrılarına bitki çayları iyi gelir. Bununla birlikte tuzlu su ile yapılacak gargara da alerjiye bağlı olarak gelişen boğaz ağrısının giderilmesini mümkün kılar.



İşte boğaz ağrısına iyi gelen evde çözüm yöntemleri:



KEKİK: Bir dal kekik ile bir bardak sıcak suyu karıştırın. Bu şekilde hazırladığınız çay, kuru öksürük nasıl kesilir noktasında size yardımcı olacaktır.



IHLAMUR: Bir avuç kurutulmuş ıhlamur ile bir ölçü suyu birlikte demleyin. Hazırladığınız bu karışıma bağışıklığı güçlendirmesi amacıyla tarçın ve bal da ekleyebilirsiniz.



DUT PEKMEZİ: Dut pekmezi boğaz ağrısını geçirmekle kalmaz, kuru öksürük problemini de sonlandırır.



ELMA SİRKESİ: Bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyip için.



EKİNEZYA ÇAYI: Bir çay kaşığı ekinezya ile bir çay kaşığı adaçayını karıştırın. Bu karışımı demleyip tüketin.