Soğuk havanın etkisiyle boğazda enfeksiyon gelişme olasılığı yüksektir. Boğazdaki enfeksiyonun ilk etkisi, boğaz ağrısı şeklinde olur. Bazı durumlarda boğaz ağrısına yutkunma problemi, boğaz yanması, bademcik ağrısı ve şişlik eşlik edebilir. Boğaz ağrısı tedavisinde ağrının kaynağı önemlidir. Ağrı genellikle virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyona bağlı olarak meydan gelir.
Bu şekilde viral bir nedene bağlı olarak gelişmiş boğaz iltihabının tedavisi için sıcak kompres uygulaması yapılabilir. Alerji kaynaklı boğaz ağrılarına bitki çayları iyi gelir. Bununla birlikte tuzlu su ile yapılacak gargara da alerjiye bağlı olarak gelişen boğaz ağrısının giderilmesini mümkün kılar.
İşte boğaz ağrısına iyi gelen evde çözüm yöntemleri:
KEKİK: Bir dal kekik ile bir bardak sıcak suyu karıştırın. Bu şekilde hazırladığınız çay, kuru öksürük nasıl kesilir noktasında size yardımcı olacaktır.
IHLAMUR: Bir avuç kurutulmuş ıhlamur ile bir ölçü suyu birlikte demleyin. Hazırladığınız bu karışıma bağışıklığı güçlendirmesi amacıyla tarçın ve bal da ekleyebilirsiniz.
DUT PEKMEZİ: Dut pekmezi boğaz ağrısını geçirmekle kalmaz, kuru öksürük problemini de sonlandırır.
ELMA SİRKESİ: Bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyip için.
EKİNEZYA ÇAYI: Bir çay kaşığı ekinezya ile bir çay kaşığı adaçayını karıştırın. Bu karışımı demleyip tüketin.
KARABİBER VE TUZLU SU KARIŞIMI
Bir bardak suyu tencerenin içerisine dökün. Tencerenin içerisine bir çorba kaşığı taze limonun suyunu sıkarak ekleyin. Karışıma bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave edin. Su kaynayıncaya kadar karışımın altını açık tutun. Ardından boğazınızdaki ağrıyı gidermek için karışım ılık bir hal aldıktan sonra tüketebilirsiniz.
BAL
Balı kaşıklayarak tüketebileceğiniz gibi çeşitli bitkisel çayların içerisine ekleyerek de yiyebilirsiniz.
ZENCEFİLLİ LİMON ÇAYI
Bir su bardağı sıcak su ile yarım çorba kaşığı rendelenmiş zencefili karıştırın. Bardağın üzerini bir çay tabağıyla kapatıp 5 dakika bekletin. Ilık bir hal aldıktan sonra bal ile karıştırarak tüketin...
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boğaz ağrısı ve beraberinde meydana gelen bademcik şişmesi gibi üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı problemlerin belirtileri şu şekildedir:
Yutkunma sırasında ağrı
Ağız kokusu
Boyun ve çene bölgesinde şişkinlik
İştah kaybı
Boğazda kabarcık oluşması
Bademciklerin iltihaplanarak şişmesi
Bademciklerde kızarıklık meydana gelmesi
Öksürme
Ateş
Baş ve kulak ağrısı