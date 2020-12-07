milyonlarca kişi depresyonla mücadele ediyor. Binlerce insan çoğu zaman acıyla gülümserler ve kendilerini etrafındakilerden gizlemeye zorlarlar. Bu durum "gülümseme depresyonu" adıyla bilinir. "Gülen depresyon", semptomlarını maskeleyen Majör Depresif Bozukluk (MDD) ile mücadele eden birini ifade eder. Genellikle "bir gülümsemenin arkasına saklanmak " ifadesiyle anılır. Bir birey, başkalarını, olmasalar bile iyi olduklarına ikna etmeye çalışıyorsa, bununla uğraşıyor olabilir. Bu, üzüntü, umutsuzluk, öfke veya sinirlilik duygularını içerir. Ayrıca ilgi kaybı, yorgunluk, zayıf uyku düzeni, iştahsızlık, aşırı yeme, kaygı ve çok daha fazlasını içerebilir. Bu semptomları yaşıyorsanız, ancak yine de yüksek işlev görüyorsanız gülümseyen depresyonla uğraşıyor olabilirsiniz. Depresyonlarını, başkalarına yük olduklarını hissettikleri ve utanç duydukları için saklarlar.Depresyonu saklamak için sürekli gülerler... Şiddetli depresyondan muzdarip olanlar genellikle intihar riski altında olabilir. Gülerek depresyondan kurtulmanız mümkün değildir. Mutlaka bir terapiste başvurup depresyonunuzu yönetmeniz ve kendinizi daha iyi hissetmeniz için çok gereklidir. Tanıdığınız birinin gülümseyen depresyonla mücadele ettiğini düşünüyorsanız, endişelerinizi onlarla paylaşın. Bu sorunu yaşayanlar, yanlarında güvenebilecekleri birinin olduğunu bildiklerinde, bu sorundan kurtulur. Bu durum onlar için tedavi edici bile olabilir...