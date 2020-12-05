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    • Sağlık
    • 05.12.2020 Gazete
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    Uzmanı uyardı! ne dikkat

    Salgınla birlikte herkesin bir numaralı gündem maddesi oldu. D vitamini satışları patladı. Ancak İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bilinçli tüketime dikkat çekti.

    Vitamine dikkat
    Salgınla birlikte herkesin bir numaralı gündem maddesi oldu. D vitamini satışları patladı. Ancak İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bilinçli tüketime dikkat çekti. Şunları söyledi: D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor. Bir güneş ülkesi olmamıza rağmen 'de D vitamini eksikliği sık görülüyor. Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün değil. Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa D vitaminini mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekir.
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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı! D vitaminine dikkat