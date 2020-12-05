Salgınla birlikte D vitamini herkesin bir numaralı gündem maddesi oldu. D vitamini satışları patladı. Ancak İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, bilinçli tüketime dikkat çekti. Şunları söyledi: D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor. Bir güneş ülkesi olmamıza rağmen Türkiye'de D vitamini eksikliği sık görülüyor. Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün değil. Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa D vitaminini mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekir.