Soğan, zambakgiller ailesinden gelen allium cinsi bitkilerin genel adıdır. Genellikle Akdeniz İkliminin hakim olduğu bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen soğanı tam bir sağlık kalkanı. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. İşte haftada 3 gün soğan tüketmenin faydaları:

Kalp: iltihaplanma ile mücadele eden, trigliseritleri azaltan ve kolesterol seviyelerini düşüren antioksidanlar ve bileşikler içerdiğinden dolayı, kalp hastalığı riskini azaltır.

Kanser: Başta mide kanseri olmak üzere, yemek borusu, kolon (kalın bağırsak) ve prostat kanseri gibi pek çok kanser türünün gelişme riskini azaltır.

Bağışıklık: Çok iyi bir antioksidan kaynağı olması ve içeriğinde 25 farklı antioksidan türü barındırmasından dolayı ki özellikle kırmızı olan soğanda bulunan antosiyaninler bağışıklık sistemi açısından oldukça faydalıdır. Bu da bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yardımcı olur.

İndirim: Zengin vitamin ve mineraller sayesinde sindirimi destekleyen, bağırsaklardaki bakteri dengesini iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan zengin bir probiyotik kaynağıdır.

Kemikler: En az süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığına iyi geldiği ve kemikleri güçlendirme özelliğinden dolayı, menopoz sonrası kemik erimesine yani osteoporoza karşı etkili olduğu araştırmalarla ispatlanmıştır.