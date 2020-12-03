Koronavirüs gençleri ne kadar etkiliyor! Uzman isim o belirtilere dikkat çekerek uyardı

KOVİD-19 HASTALIĞI GEÇİRENLER DİKKAT

"Hastalığı geçirenlerde ne gibi bulgular oluşacak?" sorusuna yanıt verebilmek için böyle bir poliklinik oluşturdu. Çoğunluğu ağır hastalık geçirmiş 2 binin üzerinde hastanın kaydı tutuldu. Bu hastaların verileri incelendi ve incelenmeye de devam ediyor. Hiç beklemediğimiz bulgular gördük ve şaşırtıcı bulgular elimize geçti. Bu hastalarda pıhtılaşmanın çok fazla olduğunu biliyorduk ama uzun zaman sonra da bu pıhtılaşmanın olabileceğini gördük ve bu da bizi endişeye sevk etti.