Şifa udi hindide

COVİD-19'dan korunmak için herkes doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte doğal yağlara ilgi artıyor. Özellikle udi hindi yağı kapış kapış satılıyor. Bağışıklığı destekleyen bu bitki akciğerleri güçlendiriyor. Zatürre tedavisine destek oluyor. Mesane ve böbrek iltihabını temizliyor. Boyun, bacak ve sırt ağrılarına iyi geliyor. Safra ve böbrek taşlarını eritiyor. Yorgunluk ve halsizlikle savaşıyor. Udi hindi yağı, şöyle elde ediliyor: Bir cam kavanoza bir çay bardağı hakiki zeytinyağı ve 2 çağ kaşığı udi hindi tozu ekleyin. 2 hafta kadar bekleyin.