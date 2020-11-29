Kış aylarında metabolizmamız yavaşlıyor. Beslenme tarzımızda yapacağımız değişiklikler ise daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve yağ yakımını hızlandırıyor.

ÜÇ SAATTE BİR ÖĞÜN: Metabolizmayı hızlandırmanın ve iştahı kontrol altına almanın en iyi yöntemlerinden birisi 3-3.5 saatte bir beslenmektir.

YAĞI SUYLA YAKIN: Su, yağları yakar ve vücuttan dışarı atar. Bunun için günlük asgari 2-2.5 litre su içilmelidir. KURUBAKLAGIL:

Nohut, yeşil mercimek ve kuru fasulye gibi kuru baklagillerin içeriğindeki kaliteli posa, karın ve bel bölgesinin daha ince olmasını sağlıyor. SALATADAN

VAZGEÇMEYİN: İçeriğinde bol yeşillik bulunan büyük porsiyon salata sayesinde hemen hemen sıfır kalori ile karnımızı doyurabiliriz. Ancak kalorili soslar yerine, limonlu ve zeytinyağlı soslar kullanın.

OMEGA-3 ŞART: Kış mevsiminde, kilo almamak için omega-3 ağırlıklı beslenmeliyiz. Balık dışında; keten tohumu, ceviz, chia tohumu ve semizotunda da omega- 3 bulunur...

HAREKET EDİN

Metabolizmanın hızlı çalışması için hareketli yaşam tarzı olmazsa olmazdır. Bu yüzden haftada 3-4 gün, 40-50 dakika aralığında yürüyüş yapılmalı...