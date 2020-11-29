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    • Sağlık
    • 29.11.2020 Gazete
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    Yeşil tüket yağları defet! İşte yı hızlandıran besinler...

    Kış aylarında mız yavaşlıyor. Beslenme tarzımızda yapacağımız değişiklikler ise daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve yağ yakımını hızlandırıyor.

    Yeşil tüket yağları defet!

    Kış aylarında mız yavaşlıyor. Beslenme tarzımızda yapacağımız değişiklikler ise daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve yağ yakımını hızlandırıyor.

    ÜÇ SAATTE BİR ÖĞÜN: Metabolizmayı hızlandırmanın ve iştahı kontrol altına almanın en iyi yöntemlerinden birisi 3-3.5 saatte bir beslenmektir.

    YAĞI SUYLA YAKIN: Su, yağları yakar ve vücuttan dışarı atar. Bunun için günlük asgari 2-2.5 litre su içilmelidir. KURUBAKLAGIL:
    Nohut, yeşil mercimek ve kuru fasulye gibi kuru baklagillerin içeriğindeki kaliteli posa, karın ve bel bölgesinin daha ince olmasını sağlıyor. SALATADAN

    VAZGEÇMEYİN: İçeriğinde bol yeşillik bulunan büyük porsiyon salata sayesinde hemen hemen sıfır kalori ile karnımızı doyurabiliriz. Ancak kalorili soslar yerine, limonlu ve zeytinyağlı soslar kullanın.

    OMEGA-3 ŞART: Kış mevsiminde, kilo almamak için omega-3 ağırlıklı beslenmeliyiz. Balık dışında; keten tohumu, ceviz, chia tohumu ve semizotunda da omega- 3 bulunur...

    HAREKET EDİN
    Metabolizmanın hızlı çalışması için hareketli yaşam tarzı olmazsa olmazdır. Bu yüzden haftada 3-4 gün, 40-50 dakika aralığında yürüyüş yapılmalı...

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