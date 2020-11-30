Koronavirüs korkusu yeni bir psikolojik vaka ortaya çıkardı! 'Psikosomastik sorunlara neden oluyor'





Bu süreçle baş edebilmenin yollarını anlatan Duran, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu hastalığın bilinmesi lazım. Bu hastalık ile ilgili alınması gereken maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları tedbirlerinin alınması lazım. Hastalığın engellenmesinde bu tedbirler gerçekten çok önemli. Hastalıktan kurtulma şansımız oluyor. Mecburen sosyal hayatın içerisinde olduğumuz zaman da bir şekilde temaslarımız oluyor ve bundan dolayı kaygılar yaşanabiliyor. Bir kere koronavirüse karşı yoğun bir uğraş olmaması lazım. Sosyal medya ve basında yer alan gerçeğe uygun olmayan yayınlardan uzak durmamız ve ilgilenmemiz lazım. Tüm zamanımızı bu hastalık üzerinde geçirdiğimizde kaygımız daha artar ve daha da psikosomatik belirtiler yaşarız. Spor aktiviteleri, imkanımız varsa yürüyüşler yapmalıyız.