Virüse karşı tam koruma

Covid-19'a karşı çaresiz değiliz. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu vücut direncini güçlü tutmanın yollarını 7 formül olarak açıkladı:

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENİN: Sadece doymak ve enerji ihtiyacını karşılamak değil, vücut için gerekli olan protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri sağlıklı bir şekilde almak temel prensip olmalıdır. Günlük öğünlerde mutlaka süt ve süt ürünleri, hayvansal proteinler, bitkisel proteinler açısından zengin olan kuru bakliyatlar, kavrulmamış yağlı kuru yemişler, sebze ve meyveler yer almalıdır.

GÜNDE 2 LİTRE SIVI TÜKETİN: Kışın susama hissi daha azdır. Yeterli sıvı alınmaması da sık tekrarlayan enfeksiyonların görülmesine neden olmaktadır. Susama hissi olmasa da günlük 1,5-2 litre civarında sıvı alınması gerekmektedir. Sıvı ihtiyacı gazlı içecekler, kahve ve çay gibi içeceklerle karşılanamaz.

DÜZENLİ UYKU: Uyku bozukluğu olanların bağışıklık sistemi çöker. Uyku, bedeni ve beyni dinlendirir. 8 saat uyku önemli.

DOĞRU GİYİNİN: Sıcaktan soğuğa geçerken kıyafetlere dikkat edilmeli, ağız ve boyunkapatılmalı, gerekli olmadıkça soğuk havalarda uzun süre kalınmamalı ve ani ısı değişimden kaçınılmalıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

KALABALIKTAN KAÇIN VE EL HİJYENİNİZE DİKKAT EDİN

KIŞ aylarında gözlenen enfeksiyonların birçoğu ya öksürük ve hapşırıkla hava yoluyla ya da öpüşme ve tokalaşma gibi temas yoluyla bulaşır. Bu yüzden mümkün olduğunca enfeksiyonu olan kişilerden uzak durmalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız. Bir diğer önemli husus hastalığın kişiye ve başkalarına bulaşmasının önlenmesi açısından el hijyenine dikkat edilmesi ve sık sık ellerin yıkanmasıdır. Salgın dönemlerinde yakın temaslardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekmektedir.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara kullanımı solunum yolları enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı olunmasını sağlamakta ve edinilen enfeksiyonun iyileşme sürecini uzatmaktadır. Hem kısa hem de uzun dönemde sağlığa için son derece zararlı olan bu alışkanlıktan bir an önce kurtulmak için çaba sarf edilmelidir.

STRES YÖNETİMİ

İMMÜN sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için kronik ve yoğun stresten kaçınmak veya en azından minimuma indirgemek çok önemlidir. Kronik stres, vücudu bağışıklık sistemini baskı altına alan stres hormonlarına maruz bırakmaktadır. Bu konuda herkesin yapması gerekenler ve yapabilecekleri birbirinden çok farklıdır ancak kişi elinden geldiğince stresle baş etme ve yönetme adına stratejiler geliştirmelidir.