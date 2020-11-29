Fındık güç verir

Dünyanın en iyi fındığı Karadeniz'de yetişir. Çiğ fındığın faydaları saymakla bitmez. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı korur, vücudun her alanında faydası vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanan fındığın, zayıflamaya yardımcı olduğu da gerçek. Bağırsak sistemini düzenli çalıştıran fındığın kalp sağlığı için vazgeçilmez olduğunu belirten uzmanlar, "Haftada 3 avuç fındık tüketenlerin kalp sağlığı çok güçlü olur. Psikolojik rahatsızlıkları önleyen fındık, uluslararası çalışmalarda da 'özel besin' olarak gösterildi" diyor.

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