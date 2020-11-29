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    • Sağlık
    • 29.11.2020 Gazete
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    Fındık güç verir

    Haftada 3 avuç tüketmelisiniz n Uzmanlar, fındığın vücut sağlığı için son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

    Fındık güç verir

    Dünyanın 'de yetişir. Çiğ fındığın faydaları saymakla bitmez. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı korur, vücudun her alanında faydası vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanan fındığın, zayıflamaya yardımcı olduğu da gerçek. Bağırsak sistemini düzenli çalıştıran fındığın için vazgeçilmez olduğunu belirten uzmanlar, "Haftada 3 avuç fındık tüketenlerin kalp sağlığı çok güçlü olur. Psikolojik rahatsızlıkları önleyen fındık, çalışmalarda da 'özel besin' olarak gösterildi" diyor.

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