Asit yoğunluğu yüksek olan gazlı içeceklerin bazı sindirim hastalıkları, kemik rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları beraberinde getirdiğini belirten diyetisyen Gözde Güzelcan, "Asitli içeceklerin özellikle son 5 senede yüzde 60 oranında tüketimi arttı. Bu da içinde ciddi risk barındırmaktadır. Kronik hastalıklara neden olduğu için çok zararlı olduğunu söylüyoruz ve 'Tüketmeyin' diyoruz. Özellikle çocuklara asitli içecek tüketmek gibi bir alışkanlık kazandırmamamız gerekiyor. Kendi evimizde yaptığımız meyve suları, süt, kefir gibi içeceklere yönelirsek bu sorundan uzaklaşmış oluruz. Gazlı içecekler, karbondioksit gazı ile oluşmuş, su, şeker, glikoz şurubu gibi katkı maddeleri ile oluşuyor. Gazlı içeceklerin bize faydalı olan birçok şeyi bizden götüren ve yerine bir sürü hastalığı getiren bir içecek dizisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.