Çok hayal kuruyorum

Maalesef hayal dünyasında yaşadığımı düşünüyorum. En kötü anlarımda bile bir hayale dalıp gidiyorum. Ancak bu hayatın gerçeklerini unutmamı sağlıyor. Bu sorundan nasıl kurtulabilirim?

Hayal dünyasında yaşamak elbette doğru bir hayat değil. Ancak hayal kurmanın yaratıcılığı geliştirdiği de doğru. Zor zamanlardan hayal kurarak çıkmanız da güzel. Tabii hayatın dertlerini yaşamamak biraz sorun olabilir. Çünkü endişenin olmadığı hayatta doğru kararlar almanız da güçleşir. Çünkü siz hayat felsefesi olarak her sorunu düzeltmek yerine hayal kurarak üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Bundan vazgeçmek için bunun hata olduğunu kabul etmelisiniz. Anladığım kadarıyla bu durumdan rahatsızsınız. Düzeltmek için yeni sosyal aktiviteler gerekiyor. Maalesef virüs dönemlerinde bu da pek mümkün değil. Evde veya işte yeni hobiler sosyal adımlar için hayal kurmaya başlayın. Ancak bu hayalde kalmamalı.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET