TÜRKİYE'DEN BİR REÇETE

Kudret narı, mide ülserine karşı çok iyi bir ilaç olup şöyle hazırlanır: İki kudret narı doğranıp, bir şişe içinde bulunan, 1 kg. zeytin yağına konur. Şişe güneşte bırakılır. Birkaç hafta sonra, sabahları aç karnına, bir çorba kasığı içilip bir saat hareketsiz sırt üstü yatılır.

Hazırlanan bu yağ, bâsur için de içilir, derideki yaralara da sürülür. Mide ve derideki yaraların bir an önce iyileşmesi için etkili bir bitkidir.