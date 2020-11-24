Kudret narının meyve ve yaprakları, mineral ve vitaminler bakımından zengindir. Özellikle demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri yoğundur. Yaprak ve köklerinden hazırlanan çözeltiler, hemoroit şişliklerini indirmektedir.
İyi bir öksürük kesici ve ateş düşürücüdür. Aynı zamanda barsak boşaltıcıdır.
Barsak kurtlarına karşı etkilidir. Kadınlarda kısırlık tedavisinde ve karaciğer bozukluklarında iyileştirici olarak kullanılmaktadır. İltihaplı yaraların tedavisinde de yeri olduğuna inanılmaktadır.
Son yayınlarda, substans Q içerdiğinden AİDS tedavisinde değerli olabileceği bildirilmiştir.
Şeker düşürücü etkisi olduğu belirlenmiştir. Brezilya'da, tümörlerde, yaralarda, romatizmada, sıtmadav ve ateşli hastalıklarda kullanılır.
TÜRKİYE'DEN BİR REÇETE
Kudret narı, mide ülserine karşı çok iyi bir ilaç olup şöyle hazırlanır: İki kudret narı doğranıp, bir şişe içinde bulunan, 1 kg. zeytin yağına konur. Şişe güneşte bırakılır. Birkaç hafta sonra, sabahları aç karnına, bir çorba kasığı içilip bir saat hareketsiz sırt üstü yatılır.
Hazırlanan bu yağ, bâsur için de içilir, derideki yaralara da sürülür. Mide ve derideki yaraların bir an önce iyileşmesi için etkili bir bitkidir.