Kendine merhamet et!

Merhamet yorgunluğu, ilk aşamalarında kişinin adaletsizlikle ve onu düzeltme arzusuyla meşgul olmasına neden olabilir. Bu yorgunluk yoğunlaştıkça, ilgisizliğe ve tükenmişliğe yol açabilir. Bu, bir kişinin ilişkilerini ve başkalarıyla olan bağlantısını zayıflatabilir. Bu duygu, kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal enerjisini yok edebilmesi açısından tükenmişliğe benzer.

Ancak tükenmişliğin aksine, yalnızca bir kişinin kapsamlı duygusal destek veya duygusal emek sağladığı bağlamlarda ortaya çıkar. Bu da kişinin başkalarına karşı empatisini kaybetmesine neden olabilir. Örneğin bir doktor, bir zamanlar çok iyi ilgilendiği hastalarını, hastalıkları için suçlamaya başlayabilir. Bir sosyal hizmet uzmanı ailelere yardım etme ilgisini kaybedebilir. Bunun yerini öfke ve kızgınlık alabilir. Bundan tedavi olarak kurtulmak mümkünken, kendi kendinize de tedavinizi yapabilirsiniz. Zor görevler için kendinizi ödüllendirin. Daha iyi bir iş-yaşam dengesi oluşturun. Yeni beceriler kazanın. Tavsiye vermeden dinlemeyi öğrenin...

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET