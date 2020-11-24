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    • Sağlık
    • 24.11.2020 Gazete
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    Hastalıklara limon sıkın

    Limon, daha çok çayın içerisine bir dilim attığımız, salatamızın üzerine serpiştirdiğimiz ve boğaz sı çektiğimizde ıhlamur ve nane çayının içine kattığımız bir şifa kaynağı. Ancak limonun özellikle limonlu suyun faydaları, saymakla bitmiyor.

    Hastalıklara limon sıkın

    Limon, daha çok çayın içerisine bir dilim attığımız, salatamızın üzerine serpiştirdiğimiz ve boğaz sı çektiğimizde ıhlamur ve nane çayının içine kattığımız bir şifa kaynağı. Ancak limonun özellikle limonlu suyun faydaları, saymakla bitmiyor.

    Limonlu su bağışıklık sisteminizi canlandırır ve kuvvetlendirir.
    Mükemmel bir potasyum kaynağıdır.
    Sindirimi kolaylaştırır.
    Limonlu suyun bağışıklık sistemini temizleme ve arındırma özelliği bulunur.
    Nefesinizi tazeler.
    Cildinizdeki leke ve sivilceleri azaltır.
    Görüntünüz güzelleşir.
    Şişkinliği önler.
    Tam bir enerji kaynağıdır. Güç verir...
    Viral enfeksiyonları sizden uzak tutar.
    Günlük kafein miktarınızı dengelemenizi sağlar.
    Ve herkesin beklediği çok önemli faydası:
    Zayıflamanıza yardımcı olur.

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